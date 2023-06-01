Мирра Андреева: «Джокович выиграл 22 «Больших шлема», поэтому я хочу 25»

Мирра Андреева ответила, какие цели ставит в карьере и какая у нее мечта.

«Мечта. Я знаю, что Джокович выиграл 22 или 23 «Больших шлема», поэтому я хочу 25, если это будет возможно. Не знаю.

Но я просто буду играть. Сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем, выиграть следующий. Если выиграю этот, то снова выиграть следующий. Вот и все. Просто выигрывать матч за матчем».

У Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Штеффи Графф по 22 «Больших шлема», у Серены Уильямс – 23. Рекордсменка – Маргарет Корт с 24 титулами.

В субботу 16-летняя Андреева поборется в третьем круге «Ролан Гаррос» с шестой ракеткой мира 19-летней Коко Гауфф.

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе