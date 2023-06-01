Мирра Андреева: «Джокович выиграл 22 «Больших шлема», поэтому я хочу 25»

Теги Новак Джокович ATP WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева ответила, какие цели ставит в карьере и какая у нее мечта.

«Мечта. Я знаю, что Джокович выиграл 22 или 23 «Больших шлема», поэтому я хочу 25, если это будет возможно. Не знаю.

Но я просто буду играть. Сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем, выиграть следующий. Если выиграю этот, то снова выиграть следующий. Вот и все. Просто выигрывать матч за матчем».

У Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Штеффи Графф по 22 «Больших шлема», у Серены Уильямс – 23. Рекордсменка – Маргарет Корт с 24 титулами.

В субботу 16-летняя Андреева поборется в третьем круге «Ролан Гаррос» с шестой ракеткой мира 19-летней Коко Гауфф.

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

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10 комментариев

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AminO2
Ответ Даниил Александров
Почему шлемы Маргарет корт учитывают в статистике, если часть из них были выиграны до открытой эры?
Это как в футболе с Лигой Чемпионов и Кубком Чемпионов. Изменение формата турнира не способно обесценить выдающиеся карьерные достижения их великих участников. Поэтому Корт, вне сомнений – исторически лучшая на БШ.
+3
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Даниил Александров
Почему шлемы Маргарет корт учитывают в статистике, если часть из них были выиграны до открытой эры?
+5
-3
+2
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fusionax
Нууу Мирра.. я понимаю ты говорила бы так выиграв свой 10й шлем. Но после пары выигранных матчей с не самыми сильными соперниками.. таже Кори Гоф - во сколько начала в 15? И что она выиграла хотя бы 1 БШ к своим 19? Не расстраивый меня такими закидонами..
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Назар Игорь
Однако молодец девчонка, плох солдат не мечтающий стать генералом. Ей бы подрасти немного.
+2
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Андрей Судалин
Есть подозрения что Джокович выиграет больше 25.
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Welshman09
Пресс-конференция Мирры Андреевой после матча 2-го круга:

https://youtu.be/T3OY6vUKZWE
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sedric
Если бы такое сказал Алькарас, тут уже была бы тонна комментов, о том, какой же этот пацан высокомерный и самовлюбленный. Хотя определенные уникумы есть и здесь)
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владимир бредихин
Ответ HI MARS
Слишком много ее
в шутке 50и то неплохо надо проходить Гауф ....
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Россия будет свободной
Ответ sedric
Если бы такое сказал Алькарас, тут уже была бы тонна комментов, о том, какой же этот пацан высокомерный и самовлюбленный. Хотя определенные уникумы есть и здесь)
ну тут все же есть разница.
Алькараса все уже оценивают как потенциального претендента на 25 шлемов.
А Мирра - просто прелестная девочка, и что бы она ни сказала - прелестно )
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