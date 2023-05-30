Мирра Андреева: «Маррей пожелал мне удачи перед «Ролан Гаррос». Может, поэтому я сейчас так хорошо играю»

Мирра Андреева ответила, удалось ли ей пообщаться с Энди Марреем и Онс Жабер.

Сегодня 16-летняя россиянка выиграла дебютный матч на «Ролан Гаррос», разгромив Элисон Риск – 6:2, 6:1.

– Ваши слова об Энди Маррее завирусились в соцсетях. Я знаю, что он здесь не играет, это, вероятно, разбивает вам сердце, и мне очень жаль. У вас была возможность встретиться с ним во время грунтового сезона? Еще вы сказали, что вам очень нравится игра Онс Жабер. У вас была возможность встретиться с ней и хотели бы вы с ней потренироваться?

– Конечно, хотела бы. А кто бы не хотел?

Да, я с ней встретилась, потому что мои тренеры в хороших отношениях с ее тренером. Так что, да, мы виделись пару раз. Просто поздоровались друг с другом – и на этом все. Пока только так. Надеюсь, это изменится. Может, мы когда-нибудь вместе потренируемся.

С Энди Марреем я не виделась после Мадрида, потому что он сюда не приехал, но я отправила ему сообщение после его победы на «Челленджере» (смеется). Я написала: «Поздравляю». Он мне ответил, и я была очень рада. Он написал: «Спасибо, и удачи на «Ролан Гаррос». Может, поэтому я сейчас так хорошо играю (улыбается).

Маррей о том, что Андреева назвала его красивым: «Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит»

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