Мирра Андреева об общении с прессой: «Немного волнуюсь каждый раз, но просто стараюсь оставаться собой и всегда пошутить»

Мирра Андреева рассказала о своем общении с журналистами .

– Кто научил тебя так ювелирно общаться с прессой?

– Я просто такая, какая есть. Я немного, конечно, волнуюсь каждый раз, когда мне говорят, что у меня будет пресс-конференция или какие-то интервью, но я просто стараюсь оставаться собой и пошутить всегда... Неплохо пошутить, потому что и тебя это расслабляет, и, в принципе, потом общаться легче с людьми. Поэтому я просто такая, какая есть – и вот.

– Но ты такая игривая, любишь поиграть.

– Да (смеется).

– И словами очень здорово управляешь, и прямо попадаешь в цель. Откуда это? У вас, наверное, семья тоже такая юморная достаточно?

– Это да. У нас родители очень много любят шутить, особенно папа. Его не остановить иногда. Бывают такие дни, когда он просто шутит и шутит.

Я не думаю, про что говорить, я просто говорю то, что приходит мне в голову, и все.

– Тебя никогда не останавливали? Твоя команда не говорила тебе: «Мирра, подожди, потише»?

– Такого не было. Честно, такого не припомню.

– Ты сама замечаешь, что выделяешься среди многих игроков непосредственностью в хорошем смысле слова?

– Честно говоря, даже об этом не думала. Я, если честно, не знаю. Все такие разные, все такие особенные в своем плане, так что я не могу сказать, что я прямо как-то выделяюсь. Я не знаю. Все по-своему выделяются, по-своему интересные. Я не могу прямо сказать, что я как-то выделяюсь по-особенному.

– Вот ты сейчас диву выключила. Ты про это рассказывала как раз в зале для пресс-конференций – что твой тренер рекомендует тебе диву не включать. А можешь чуть подробнее про это рассказать? Что такое «дива»?

– Дива – это когда ты вроде еще ничего не достиг, но уже ведешь себя так, как будто ты все выиграл, всех победил, но по сути ты еще ничего не достиг в своей жизни. Я играю только третий круг «Ролан Гаррос», я еще ничего не выиграла. Может быть, это то, что он имеет в виду, – сказала Андреева в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше».

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

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