Мирра Андреева о том, в чем сложность раннего успеха: «Как говорит мой тренер, не вести себя как дива, всегда оставаться скромной»

Мирра Андреева высказалась о том, что ее следующей соперницей может стать Коко Гауфф.

Сегодня Андреева обыграла на « » Диан Парри – 6:1, 6:2. Гауфф вечером поборется с Юлией Грабер.

– Один раз мы вместе тренировались, просто провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно. Но тренировка и матч – разные вещи, поэтому я тоже могу играть по-другому. Не знаю. Кто знает?

Если она победит, то, да, я сыграю с ней, а там посмотрим, что будет, кто лучше сыграет.

– Она, как и вы, в юном возрасте добилась успеха на «Больших шлемах». В чем, на ваш взгляд, главная сложность раннего успеха на таких турнирах?

– Возможно, как говорит мой тренер, не вести себя как, всегда оставаться скромной. Не думаю, что уже добилась больших успехов. Я не выиграла ни одного турнира. Я просто играю. Я в третьем круге «Ролан Гаррос».

Я не показала, не знаю, невероятных результатов. Пока ничего такого.

Не знаю, какой ответ правильный, но, наверное, просто оставаться скромной.

– Вы сказали, что хотите оставаться скромной и не быть дивой. Если продолжаешь побеждать, то как это сделать? Как сохранять такой подход? Как бы сформулировали, что значит «дива»?

– Наверное, если я буду вести себя немного как дива, мой тренер точно мне что-то скажет, потому что он не любит таких людей. Так что я уверена, что он не промолчит.

Я просто буду собой. Просто буду собой, и я уверена, что если буду делать свое дело, то, скажем так, не потеряю связь с реальностью. Я не буду вести себя как дива.

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе