Мирра Андреева о том, в чем сложность раннего успеха: «Как говорит мой тренер, не вести себя как дива, всегда оставаться скромной»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева высказалась о том, что ее следующей соперницей может стать Коко Гауфф.

Сегодня Андреева обыграла на «Ролан Гаррос» Диан Парри – 6:1, 6:2. Гауфф вечером поборется с Юлией Грабер.

– Один раз мы вместе тренировались, просто провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно. Но тренировка и матч – разные вещи, поэтому я тоже могу играть по-другому. Не знаю. Кто знает?

Если она победит, то, да, я сыграю с ней, а там посмотрим, что будет, кто лучше сыграет.

– Она, как и вы, в юном возрасте добилась успеха на «Больших шлемах». В чем, на ваш взгляд, главная сложность раннего успеха на таких турнирах?

– Возможно, как говорит мой тренер, не вести себя как, всегда оставаться скромной. Не думаю, что уже добилась больших успехов. Я не выиграла ни одного турнира. Я просто играю. Я в третьем круге «Ролан Гаррос».

Я не показала, не знаю, невероятных результатов. Пока ничего такого.

Не знаю, какой ответ правильный, но, наверное, просто оставаться скромной.

– Вы сказали, что хотите оставаться скромной и не быть дивой. Если продолжаешь побеждать, то как это сделать? Как сохранять такой подход? Как бы сформулировали, что значит «дива»?

– Наверное, если я буду вести себя немного как дива, мой тренер точно мне что-то скажет, потому что он не любит таких людей. Так что я уверена, что он не промолчит.

Я просто буду собой. Просто буду собой, и я уверена, что если буду делать свое дело, то, скажем так, не потеряю связь с реальностью. Я не буду вести себя как дива.

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmadov Shamil
Похоже Мирра в надежных руках
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Indiana Eagle
Разумная девушка
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Тренер правильно выстраивает путь к успеху.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Как всегда хорошее вью от Мирры. Умница и красавица.
Так продолжай и дальше.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий