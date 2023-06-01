Джокович о критике его политических высказываний: «Большой шлем» без драмы... не думаю, что со мной это возможно»
Новак Джокович заявил, что не жалеет о своих политических высказываниях в Париже.
Джокович написал «Косово – сердце Сербии» после победы в первом круге «Ролан Гаррос». На пресс-конференции его спросили, не думал ли он о том, что, возможно, не стоило поднимать эту тему.
«Не вижу ничего плохого в том, что я сказал. Я бы еще раз повторил эти слова, но не вижу в этом смысла, потому что вы и так знаете мою позицию.
Прекрасно понимаю, что многие люди со мной не согласны, но такова жизнь. Это моя позиция. Вот и все.
«Большой шлем» без драмы... не думаю, что со мной это возможно (улыбается). Такие вещи меня только мотивируют».
«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно
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