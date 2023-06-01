Министр спорта Франции о словах Джоковича про Косово: «Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Политика Теннис

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала то, что Новак Джокович написал «Косово – сердце Сербии» после победы в первом круге «Ролан Гаррос».

«Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое. С учетом всех обстоятельств такое не стоит допускать.

Игроки должны соблюдать принцип нейтралитета. Это не должно повториться».

На пресс-конференции после второго матча Джокович отказался комментировать эти слова министра: «Я сказал все, что мне нужно было сказать».

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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12 комментариев

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Hardy
раз уж поддерживаете территориальную целостность Украины, то будьте последовательными и в отношении Сербии, позорники.
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Relena
Тогда и спортивным журналистам нужно запретить задавать вопросы по не спортивным темам.
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JustF0rTheW1n322
Джокович красавчик.
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Россия будет свободной
это дежурные слова политика, который обязан их в этой ситуации произнести.
ничего больше
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Кирилл Павлюченко
Жабоеда забыли спросить!
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S.Graf
Про сердце - это всё, что смог прочитать министр?
Дальше многабукаф, ниасилил
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Alex1104
Я правильно понимаю, что только украинским спортсменам дозволено делать политические заявления?
Странная избирательность.
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Helga Kl
Агрессивно Джокович попросил остановить насилие?
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Лёля Иванова
Ответ Россия будет свободной
это дежурные слова политика, который обязан их в этой ситуации произнести. ничего больше
«Все животные равны, но некоторые животны равнее других» Оруэлл 100% прав. Помните президент Рузвельт точно высказал политику запада в фразе о диктаторе Самосе - возможно он и сукин сын, но он наш сукин сын.
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avex
Ответ Alexander2022
Никто не заставит журналистов не задавать любые вопросы, как и игроков говорить, что они хотят
Никто не заставит? Не смешите. Заставят деньги и редакционная политика. Молчат же о воровстве в своих правительствах.
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Alexander2022
Ответ avex
Никто не заставит? Не смешите. Заставят деньги и редакционная политика. Молчат же о воровстве в своих правительствах.
Я писал про игроков. Про правительства пишут другие люди
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