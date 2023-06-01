Министр спорта Франции о словах Джоковича про Косово: «Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала то, что написал «Косово – сердце Сербии» после победы в первом круге «Ролан Гаррос».

«Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое. С учетом всех обстоятельств такое не стоит допускать.

Игроки должны соблюдать принцип нейтралитета. Это не должно повториться».

На пресс-конференции после второго матча Джокович отказался комментировать эти слова министра: «Я сказал все, что мне нужно было сказать».

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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