Новак Джокович: «Алькарас – главный фаворит «Ролан Гаррос», несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович объяснил, почему считает Карлоса Алькараса главным фаворитом «Ролан Гаррос».

«Потому что он первая ракетка мира и выиграл в этом сезоне крупные грунтовые титулы. Так что сейчас он главный фаворит, несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22. Если оценивать последние несколько месяцев и то, в какой форме мы оба, то я считаю, что он немного больший фаворит.

Но опять же, «Большие шлемы» – это особенные турниры, в каком-то смысле другой вид спорта, потому что мы играем в пятисетовом формате. Это самые важные турнире в мире, и опыт на моей стороне, но посмотрим, как это скажется, если в итоге мы сыграем друг с другом.

Но если оценивать с точки зрения самой игры и формы, я считаю, что он сейчас главный фаворит».

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7 комментариев

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Tarkovski
Снимает давление с себя и нагружает им испанца, умнО )
+15
-3
+12
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Nikolay Stavrogin
Ответ Tarkovski
Снимает давление с себя и нагружает им испанца, умнО )
У Джоковича статистика на грунте в этом сезоне 5-3, худшая с 2005 года)
Он не снимает давление, а объективно говорит, что не главный фаворит)
+8
0
+8
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Илья Городищ
Ответ Tarkovski
Снимает давление с себя и нагружает им испанца, умнО )
Классика
+4
-1
+3
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mrs Bennet
Новаче прав в одном- турниры БШ это совсем другая песня. Победу императору!
Ps: Как много народу верит в победу Медведева на РГ..
+4
-2
+2
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Antoniom
Ответ mrs Bennet
Новаче прав в одном- турниры БШ это совсем другая песня. Победу императору! Ps: Как много народу верит в победу Медведева на РГ..
Надеятся, не верят.
+3
-1
+2
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Kironbet
Ответ mrs Bennet
Новаче прав в одном- турниры БШ это совсем другая песня. Победу императору! Ps: Как много народу верит в победу Медведева на РГ..
Тоже удивил опрос😂
+1
0
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