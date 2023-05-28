Новак Джокович: «Алькарас – главный фаворит «Ролан Гаррос», несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22»
Новак Джокович объяснил, почему считает Карлоса Алькараса главным фаворитом «Ролан Гаррос».
«Потому что он первая ракетка мира и выиграл в этом сезоне крупные грунтовые титулы. Так что сейчас он главный фаворит, несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22. Если оценивать последние несколько месяцев и то, в какой форме мы оба, то я считаю, что он немного больший фаворит.
Но опять же, «Большие шлемы» – это особенные турниры, в каком-то смысле другой вид спорта, потому что мы играем в пятисетовом формате. Это самые важные турнире в мире, и опыт на моей стороне, но посмотрим, как это скажется, если в итоге мы сыграем друг с другом.
Но если оценивать с точки зрения самой игры и формы, я считаю, что он сейчас главный фаворит».
Джокович перед стартом «Ролан Гаррос»: «Знаю, как подходить к «Большим шлемам». Всю последнюю неделю на тренировках дела идут хорошо»
Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять «Ролан Гаррос»? Соболенко станет №1 в мире? Изучаем сетки
Он не снимает давление, а объективно говорит, что не главный фаворит)
Ps: Как много народу верит в победу Медведева на РГ..