Новак Джокович: «Алькарас – главный фаворит «Ролан Гаррос», несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22»

Новак Джокович объяснил, почему считает Карлоса Алькараса главным фаворитом «Ролан Гаррос».

«Потому что он первая ракетка мира и выиграл в этом сезоне крупные грунтовые титулы. Так что сейчас он главный фаворит, несмотря на то, что у него один «Большой шлем», а у меня – 22. Если оценивать последние несколько месяцев и то, в какой форме мы оба, то я считаю, что он немного больший фаворит.

Но опять же, «Большие шлемы» – это особенные турниры, в каком-то смысле другой вид спорта, потому что мы играем в пятисетовом формате. Это самые важные турнире в мире, и опыт на моей стороне, но посмотрим, как это скажется, если в итоге мы сыграем друг с другом.

Но если оценивать с точки зрения самой игры и формы, я считаю, что он сейчас главный фаворит».

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