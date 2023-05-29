Бенчич о поражении от 134-й ракетки мира Аванесян: «Боролась как могла, но это не тот уровень игры, на который я рассчитываю»

Белинда Бенчич прокомментировала поражение от Элины Аванесян в первом круге «Ролан Гаррос».

Швейцарка уступила 3:6, 6:2, 4:6. Она провела первый матч с турнира в Чарлстоне, где получила травму бедра.

«Честно, даже не знаю, что сказать. Я боролась как могла, но это не тот уровень игры, на который я рассчитываю. В конце концов, у меня были шансы, и от этого даже более досадно, потому что в стрессовых ситуациях ты обычно мобилизуешься, но сегодня я не смогла.

Так что было немного неприятно, но я рада, что вернулась и нога в порядке. Мне было совсем не больно, это очевидный плюс. Думаю, мне потребуется несколько недель, чтобы вернуться на прежний уровень. А потом еще несколько, чтобы добиться большего прогресса.

Сейчас мы планируем вернуться на тренировочный корт и снова работать над физикой и теннисными моментами, после чего продолжим на траве».

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