Аванесян в матче с Бенчич впервые прошла круг на ТБШ

134-я ракетка мира Элина Аванесян в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла №12 Белинду Бенчич – 6:3, 2:6, 6:4.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые одержала победу. Также она впервые обыграла соперницу из топ-50 (при пяти поражениях).

В основу «Ролан Гаррос» россиянка попала как лаки-лузер. Теперь она встретится с Леолией Жанжан.

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