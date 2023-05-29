Аванесян в матче с Бенчич впервые прошла круг на ТБШ
134-я ракетка мира Элина Аванесян в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла №12 Белинду Бенчич – 6:3, 2:6, 6:4.
Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые одержала победу. Также она впервые обыграла соперницу из топ-50 (при пяти поражениях).
В основу «Ролан Гаррос» россиянка попала как лаки-лузер. Теперь она встретится с Леолией Жанжан.
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Прогресс ускорился.
А так красота в глазах смотрящего, конечно)
Очень очаровательная и приятная Элина, побольше бы видеть ее на турнирах!