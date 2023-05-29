Аванесян в матче с Бенчич впервые прошла круг на ТБШ

Теги Ролан Гаррос WTA Белинда Бенчич Элина Аванесян Теннис

134-я ракетка мира Элина Аванесян в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла №12 Белинду Бенчич – 6:3, 2:6, 6:4.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые одержала победу. Также она впервые обыграла соперницу из топ-50 (при пяти поражениях).

В основу «Ролан Гаррос» россиянка попала как лаки-лузер. Теперь она встретится с Леолией Жанжан.

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13 комментариев

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grand_maman
Красивая девочка)
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Rio de Janeiro
Первая в карьере большая победа над целой 12 ракеткой мира для Элины
+7
0
+7
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Altdream
Ответ grand_maman
Красивая девочка)
Очень красивая). Залюбовалась )). Успехов ей.
+6
-1
+5
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Mikas7
Ответ Великий Алонсо
Легче соперницы во втором круге ТБШ и быть не может, Элина должна пользоваться этим и проходить в 3-й круг
не согласен ,очень упорная эта француженка, везде все вырывает на длинных розыгрышах,+играет дома и видно что заряжена ,правда 3 сета и долгое время прошло мачта +3 часа примерно,но это женский теннис.вон Свитолина тезка разгромила сеяную в одну калитку вообще хотя поза вчера выиграла турнир в Стразбурге и не почём усталость
+2
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Великий Алонсо
Легче соперницы во втором круге ТБШ и быть не может, Элина должна пользоваться этим и проходить в 3-й круг
+3
-3
0
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Maratik1982
смотрел концовку , играла Аванесян очень прилично!
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encaro_one
Разумно Бенчич от Турсунова отказалась.
Прогресс ускорился.
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Mikas7
Ответ AlexGooner
Ну то что Тревизан 24 ракетка это коллапс конечно
ну в этом году Остапенко все же смогла пройти ,А Лена многих топов била
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Altdream
Ответ ivan 07
Армянка носатая , черные глаза , смуглая. Не вижу красоты.
И это замечательно! Не надо такого «ценителя») Ибо все за кого Вы болеете, проигрывают, как правило рано или поздно). Некоторые с треском!)))
А так красота в глазах смотрящего, конечно)
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Бен Ротенберг
Ответ ivan 07
Армянка носатая , черные глаза , смуглая. Не вижу красоты.
Это говорит любитель Симоны?)

Очень очаровательная и приятная Элина, побольше бы видеть ее на турнирах!
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