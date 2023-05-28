Циципас о танце Медведева после победы в Риме: «Было весело. Я не разозлился и не расстроился. Несколько месяцев назад я сам так делал»

Теги ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что Даниил Медведев станцевал после того, как обыграл его в Риме. Многие посчитали это ответом на танец Циципаса после победы над Медведевым в Цинциннати.

«Если был такой замысел, то теперь после каждого матча будет танец, наверное. Нет, было весело. Я не разозлился и не расстроился. Несколько месяцев назад я сам так делал, так что...».

Также Циципас прокомментировал то, что проиграл Медведеву на грунте – который считается его территорией.

«Перед каждым матчем есть определенные ожидания, и перед этим было ожидание, что у меня хороший шанс выйти в финал. Потому что у меня много хороших побед на этом покрытии, и я доказал, что могу добиваться на нем хороших результатов.

Перед матчем я понимал, что столкнусь с другим игроком – потому что он показывал хороший теннис против сильных соперников. Так что я ожидал, что он сыграет лучше – но не настолько лучше.

Он меня удивил стабильностью и мощью. Конечно, это дает мне новое понимание, на что он способен на этом покрытии».

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4 комментария

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Антон Тимофеев
"Никогда он еще так не играл" в исполнении Циципаса))))
А Стефан то все понял))) Учит новые танцы))) Будет забавно, если эта традиция в их матчах продолжится...
+16
-1
+15
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Dym86
Честно и открыто от философа! 👏
+9
-1
+8
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Россия будет свободной
больше не жалуется, что игра шахматиста boring?
это уже прогресс
+4
-1
+3
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Hardy
адекватный ответ, хорошо, что сразу после матча не стал давать комментарий
+3
-1
+2
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