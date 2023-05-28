Циципас о танце Медведева после победы в Риме: «Было весело. Я не разозлился и не расстроился. Несколько месяцев назад я сам так делал»

прокомментировал то, что станцевал после того, как обыграл его в Риме. Многие посчитали это ответом на танец Циципаса после победы над Медведевым в Цинциннати.

«Если был такой замысел, то теперь после каждого матча будет танец, наверное. Нет, было весело. Я не разозлился и не расстроился. Несколько месяцев назад я сам так делал, так что...».

Также Циципас прокомментировал то, что проиграл Медведеву на грунте – который считается его территорией.

«Перед каждым матчем есть определенные ожидания, и перед этим было ожидание, что у меня хороший шанс выйти в финал. Потому что у меня много хороших побед на этом покрытии, и я доказал, что могу добиваться на нем хороших результатов.

Перед матчем я понимал, что столкнусь с другим игроком – потому что он показывал хороший теннис против сильных соперников. Так что я ожидал, что он сыграет лучше – но не настолько лучше.

Он меня удивил стабильностью и мощью. Конечно, это дает мне новое понимание, на что он способен на этом покрытии».

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