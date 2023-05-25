Медведев, Джокович, Алькарас и Циципас могут закончить «Ролан Гаррос» на первой строчке рейтинга

Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Четыре игрока претендуют на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас останется №1 в следующих сценариях:

  • если выиграет титул;
  • если выйдет в финал, а Даниил Медведев не выиграет титул;
  • если выйдет в четвертьфинал или полуфинал, а Медведев или Новак Джокович не выиграют титул;
  • если выйдет в четвертый круг, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал;
  • если проиграет в первом-третьем круге, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал, или Стефанос Циципас не выиграет титул.

Даниил Медведев станет №1 при следующих сценариях:

  • выиграет титул;
  • выйдет в финал, если Джокович или Алькарас не выиграют титул;
  • выйдет в полуфинал, если Алькарас не выйдет в четвертьфинал или если Джокович не выиграет титул.

Джокович вернется на первую строчку, если:

  • выиграет титул;
  • выйдет в финал, если Алькарас не выиграет титул или Медведев не выйдет в 1/2 финала.

Циципас станет №1, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в 1/8 финала, а Медведев не выйдет в 1/2 финала.

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14 комментариев

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Евгений Фабиянчук
Джокович, Медведев, Алькарас и Циципас в фильме "Какого хрена здесь делает Циципас?"
+27
-2
+25
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Денис Шмелев
Думаю, Циципасу и титула хватило бы для счастья. Вряд ли он думает о намберванстве на данном этапе.
Медведеву, скорее, важно набрать максимальное количество очков перед американским хардом, где у него больше шансов побороться за намберванство. Вряд ли он ставит перед собой цель стать №1 по результатам РГ.

Давление - скорее на Алькарасе. Это его первый ТБШ в статусе первой ракетки. И многие ждут от него победы.
+16
0
+16
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Дмитрий Власов
О, уже расклады считаем))
+12
-1
+11
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tanya_1111
"Циципас станет №1, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в 1/8 финала" - что-то вообще из области фантастики.
+9
0
+9
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Андрей Судалин
Ответ Skip
Лишнее это давление на Даню, ему надо играть в свое удовольствие )
А на Циципаса какое давление. Мало титула, надо ещё чтобы Алькарас проиграл кому-то из четвёрки - квалифаер/О’Коннелл/Арнальди/Накашима.
+7
-1
+6
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Tursus
Нормальный расклад :) Главное, чтобы Даня его не видел, а сосредоточился на своем состоянии.
+6
-2
+4
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S.Graf
Джокович вернется на первую строчку, если:
- выйдет в финал, если Алькарас не выиграет титул
(с)
Если Новак выйдет в финал, то Карась титул не возьмёт ни при каких раскладах. Очевидно же, ведь они могут встретиться в п/ф
+1
0
+1
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Mr@k
Кажется что первым станет Карась ну или Джок применит какое то древнее сербское заклинание и резко выйдет на пик тут...
+1
0
+1
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Reddick
Ответ Artemiy Astashkin
Объясните мне, где ошибка в рассуждениях. У Алькараса- 6815 очков,  У Дани 6330. Между ними 485 очков. У Алькараса чф в прошлом году - 360 очков , у Дани 1/8-180 очков. Если Алькарас проигрывает в первом раунде у него идет минус 350 очков( 10 за первый круг), Даня Делает чф вместо 1/8(+180 очков) 180+350=530. 530>485, Джокович не выходит в финал, Циципас не берет титул. Тогда Медведев 1. Или у Дани еще какие-то очки должны сгореть? Тогда почему во время РГ?
Там еще кажется должны сгореть очки за турниры, которые были сразу после РГ в прошлом году, в Голландии Медведев как раз в финале играл на 250
+1
0
+1
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Skip
Лишнее это давление на Даню, ему надо играть в свое удовольствие )
+2
-2
0
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Artemiy Astashkin
Объясните мне, где ошибка в рассуждениях. У Алькараса- 6815 очков,  У Дани 6330. Между ними 485 очков. У Алькараса чф в прошлом году - 360 очков , у Дани 1/8-180 очков. Если Алькарас проигрывает в первом раунде у него идет минус 350 очков( 10 за первый круг), Даня Делает чф вместо 1/8(+180 очков) 180+350=530. 530>485, Джокович не выходит в финал, Циципас не берет титул. Тогда Медведев 1. Или у Дани еще какие-то очки должны сгореть? Тогда почему во время РГ?
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Додик Аксель
Для теннисистов престижнее и важнее выиграть ТБШ, а промежуточное первое место в рейтинге это уже вторично.
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Artemiy Astashkin
Ответ Reddick
Там еще кажется должны сгореть очки за турниры, которые были сразу после РГ в прошлом году, в Голландии Медведев как раз в финале играл на 250
Да, теперь же очки именно по 52 неделям, а не по турнирам. Спасибо, зря быканул.
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armanchik
Ответ Artemiy Astashkin
Объясните мне, где ошибка в рассуждениях. У Алькараса- 6815 очков,  У Дани 6330. Между ними 485 очков. У Алькараса чф в прошлом году - 360 очков , у Дани 1/8-180 очков. Если Алькарас проигрывает в первом раунде у него идет минус 350 очков( 10 за первый круг), Даня Делает чф вместо 1/8(+180 очков) 180+350=530. 530>485, Джокович не выходит в финал, Циципас не берет титул. Тогда Медведев 1. Или у Дани еще какие-то очки должны сгореть? Тогда почему во время РГ?
у Медведева еще сгорают 150 очков за хертогенбош, вместо них добаляются 90 очков за Аделаиду, в итоге минс 60. А вот почему сгорают сейчас не знаю. наврное из за 2 недельных мастерсов график немного сдвинулся
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