Медведев, Джокович, Алькарас и Циципас могут закончить «Ролан Гаррос» на первой строчке рейтинга
Четыре игрока претендуют на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас останется №1 в следующих сценариях:
- если выиграет титул;
- если выйдет в финал, а Даниил Медведев не выиграет титул;
- если выйдет в четвертьфинал или полуфинал, а Медведев или Новак Джокович не выиграют титул;
- если выйдет в четвертый круг, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал;
- если проиграет в первом-третьем круге, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал, или Стефанос Циципас не выиграет титул.
Даниил Медведев станет №1 при следующих сценариях:
- выиграет титул;
- выйдет в финал, если Джокович или Алькарас не выиграют титул;
- выйдет в полуфинал, если Алькарас не выйдет в четвертьфинал или если Джокович не выиграет титул.
Джокович вернется на первую строчку, если:
- выиграет титул;
- выйдет в финал, если Алькарас не выиграет титул или Медведев не выйдет в 1/2 финала.
Циципас станет №1, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в 1/8 финала, а Медведев не выйдет в 1/2 финала.
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Медведеву, скорее, важно набрать максимальное количество очков перед американским хардом, где у него больше шансов побороться за намберванство. Вряд ли он ставит перед собой цель стать №1 по результатам РГ.
Давление - скорее на Алькарасе. Это его первый ТБШ в статусе первой ракетки. И многие ждут от него победы.
- выйдет в финал, если Алькарас не выиграет титул
(с)
Если Новак выйдет в финал, то Карась титул не возьмёт ни при каких раскладах. Очевидно же, ведь они могут встретиться в п/ф