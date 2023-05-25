Медведев, Джокович, Алькарас и Циципас могут закончить «Ролан Гаррос» на первой строчке рейтинга

Четыре игрока претендуют на звание первой ракетки мира по итогам « ».

останется №1 в следующих сценариях:

если выиграет титул;

если выйдет в финал, а Даниил Медведев не выиграет титул;

если выйдет в четвертьфинал или полуфинал, а Медведев или не выиграют титул;

если выйдет в четвертый круг, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал;

если проиграет в первом-третьем круге, а Медведев не выйдет в полуфинал или Джокович не выйдет в финал, или не выиграет титул.

станет №1 при следующих сценариях:

выиграет титул;

выйдет в финал, если Джокович или Алькарас не выиграют титул;

выйдет в полуфинал, если Алькарас не выйдет в четвертьфинал или если Джокович не выиграет титул.

Джокович вернется на первую строчку, если:

выиграет титул;

выйдет в финал, если Алькарас не выиграет титул или Медведев не выйдет в 1/2 финала.

Циципас станет №1, если выиграет титул, а Алькарас не выйдет в 1/8 финала, а Медведев не выйдет в 1/2 финала.

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