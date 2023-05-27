Джокович перед стартом «Ролан Гаррос»: «Знаю, как подходить к «Большим шлемам». Всю последнюю неделю на тренировках дела идут хорошо»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Двукратный чемпион Новак Джокович поделился ожиданиями от старта «Ролан Гаррос».

В первом круге он сыграет с Александаром Ковачевичем.

– Ни для кого не секрет, что одна из главных причин, из-за которых я до сих пор играю и соревнуюсь, – это стремление побить как можно больше рекордов и войти в историю тенниса. Это меня невероятно вдохновляет и мотивирует. Но сейчас все иначе, чем 10 лет назад, с точки зрения того, как тело реагирует на расписание турниров. Я провожу один сезон за другим.

Поэтому в начале года я говорил, что уделяю особое внимание турнирам «Большого шлема». Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня нет никаких физических проблем. Так что это самое главное. Я хочу хорошо себя чувствовать перед «Шлемом». 

На самом деле так было в Австралии. Я хорошо начал в Аделаиде, потом получил небольшую травму и усугубил ее на тренировках перед Australian Open. Из-за этого мне пришлось весь турнир играть с травмой, а это неприятно. Но раз я выиграл, здорово, что я смог это сделать таким образом. Надеюсь, здесь мне не придется сталкиваться с чем-то подобным. Но я должен быть готов к тому, что сейчас такие вещи могут происходить чаще, чем в прошлом.

Часть меня, конечно, уверена в себе и всегда стремится выигрывать «Шлемы» и другие крупнейшие титулы, но я также должен спокойно относиться к тому, что теперь все немного по-другому. Физически играть становится тяжелее, чем раньше (улыбается).

Так что я постараюсь сбалансировать ситуацию. Я знаю, как подходить к «Большим шлемам». Знаю, как изо дня в день проводить эти несколько недель. У меня хорошая команда и всю последнюю неделю на тренировках дела идут хорошо.

На кону стоит история, это очень лестно и очень мотивирует. Отсутствие Надаля на турнире – большая потеря для тенниса, для «Ролан Гаррос», потому что он, безусловно, самый успешный игрок, когда-либо выступавший на этом турнире.

Так что, конечно, это открывает путь к титулу для всех нас, потому что, когда бы он ни играл, он абсолютный фаворит здесь и, если уж на то пошло, на любых других грунтовых кортах.

В сетке есть громкие имена – такие как Алькарас, он №1 в мире и, вероятно, главный фаворит турнира. Циципас и Медведев тоже отлично заиграли на грунте. А Руне, Рууд и Зверев знают, как играть на крупных турнирах и могут помешать кому угодно. Так что сетка открыта. Да, есть фавориты, но выиграть может кто угодно. Надеюсь, это буду я. 

Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять «Ролан Гаррос»? Соболенко станет №1 в мире? Изучаем сетки

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Опрос

Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?
1825 голосов
Даниил Медведев
32%
Даниил Медведев
Андрей Рублев
2%
Андрей Рублев
Карен Хачанов
1%
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
35%
Карлос Алькарас
Новак Джокович
22%
Новак Джокович
Каспер Рууд
1%
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
1%
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
3%
Хольгер Руне
кто-то другой
3%
коты

5 комментариев

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Rio de Janeiro
У Новака в отсутствии Рафы отличный шанс закрепить за собой статус величайшего универсала в истории тенниса став первым кто взял каждый БШ минимум 3 раза
+11
0
+11
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arseny572
Верим тебе. Нужно взять вместо Рафы и за АО-2022. Было бы справедливо.
+6
-1
+5
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Денис Шмелев
Ответ sashati
В Париже всегда много неожиданностей, вперед!
За последние 20 лет у мужчин по-моему была только одна неожиданность (в глобальном смысле) - в 2015 году. )
+4
0
+4
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sashati
В Париже всегда много неожиданностей, вперед!
+3
-1
+2
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Вегетарианец_
Идемо, Ноле! Матч за матчем, вперед к титулу!
+1
0
+1
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