Джокович перед стартом «Ролан Гаррос»: «Знаю, как подходить к «Большим шлемам». Всю последнюю неделю на тренировках дела идут хорошо»

Двукратный чемпион Новак Джокович поделился ожиданиями от старта «Ролан Гаррос».

В первом круге он сыграет с Александаром Ковачевичем.

– Ни для кого не секрет, что одна из главных причин, из-за которых я до сих пор играю и соревнуюсь, – это стремление побить как можно больше рекордов и войти в историю тенниса. Это меня невероятно вдохновляет и мотивирует. Но сейчас все иначе, чем 10 лет назад, с точки зрения того, как тело реагирует на расписание турниров. Я провожу один сезон за другим.

Поэтому в начале года я говорил, что уделяю особое внимание турнирам «Большого шлема». Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня нет никаких физических проблем. Так что это самое главное. Я хочу хорошо себя чувствовать перед «Шлемом».

На самом деле так было в Австралии. Я хорошо начал в Аделаиде, потом получил небольшую травму и усугубил ее на тренировках перед Australian Open. Из-за этого мне пришлось весь турнир играть с травмой, а это неприятно. Но раз я выиграл, здорово, что я смог это сделать таким образом. Надеюсь, здесь мне не придется сталкиваться с чем-то подобным. Но я должен быть готов к тому, что сейчас такие вещи могут происходить чаще, чем в прошлом.

Часть меня, конечно, уверена в себе и всегда стремится выигрывать «Шлемы» и другие крупнейшие титулы, но я также должен спокойно относиться к тому, что теперь все немного по-другому. Физически играть становится тяжелее, чем раньше (улыбается).

Так что я постараюсь сбалансировать ситуацию. Я знаю, как подходить к «Большим шлемам». Знаю, как изо дня в день проводить эти несколько недель. У меня хорошая команда и всю последнюю неделю на тренировках дела идут хорошо.

На кону стоит история, это очень лестно и очень мотивирует. Отсутствие Надаля на турнире – большая потеря для тенниса, для «Ролан Гаррос», потому что он, безусловно, самый успешный игрок, когда-либо выступавший на этом турнире.

Так что, конечно, это открывает путь к титулу для всех нас, потому что, когда бы он ни играл, он абсолютный фаворит здесь и, если уж на то пошло, на любых других грунтовых кортах.

В сетке есть громкие имена – такие как Алькарас, он №1 в мире и, вероятно, главный фаворит турнира. Циципас и Медведев тоже отлично заиграли на грунте. А Руне, Рууд и Зверев знают, как играть на крупных турнирах и могут помешать кому угодно. Так что сетка открыта. Да, есть фавориты, но выиграть может кто угодно. Надеюсь, это буду я.

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