Медведев о внешнем виде Рублева на крещении его дочери: «Он сильно нервничал, но отлично справился. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде»

Даниил Медведев рассказал, как прошло крещение его дочери Алисы.

Ее крестным отцом стал Андрей Рублев.

– Несколько недель назад вы крестили дочь. Вы обсуждали с Андреем дресс-код? Как вы думаете, он мог чуть больше постараться?

– Не помню, во что он был одет.

– В футболку.

– Да, думаю, он мог бы постараться чуть больше. Очень забавно, потому что в туре не так много возможностей собраться с друзьями-теннисистами на важное событие, такое как рождение ребенка, крещение, потому что кто-то еще будет в Австралии, кто-то уже вернется в Европу, чтобы тренироваться перед следующим турниром.

Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то еще. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал. Он отлично справился. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде.

Рублев о том, что стал крестным отцом дочери Медведева: «Выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани»