Медведев о внешнем виде Рублева на крещении его дочери: «Он сильно нервничал, но отлично справился. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как прошло крещение его дочери Алисы.

Ее крестным отцом стал Андрей Рублев.

– Несколько недель назад вы крестили дочь. Вы обсуждали с Андреем дресс-код? Как вы думаете, он мог чуть больше постараться?

– Не помню, во что он был одет.

– В футболку.

– Да, думаю, он мог бы постараться чуть больше. Очень забавно, потому что в туре не так много возможностей собраться с друзьями-теннисистами на важное событие, такое как рождение ребенка, крещение, потому что кто-то еще будет в Австралии, кто-то уже вернется в Европу, чтобы тренироваться перед следующим турниром.

Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то еще. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал. Он отлично справился. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде.

Рублев о том, что стал крестным отцом дочери Медведева: «Выглядит так, что ответственности у меня в разы больше, чем у Дани»

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9 комментариев

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Аня2209
Ответ Россия будет свободной
такие моменты обсуждаются до, а не после. девушки были одеты прекрасно - а Медведев и сам мог постараться, кстати. https://www.sovsport.ru/data/sovsport/preview/2023-04/18/image-1557-1681850113-620x775.jpg
А что Медведев не постарался?)
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ProLL
Медведев там ещё сказал, что в этом году условия гораздо медленнее на РГ, чем обычно и мячи тяжёлые. Но, честно говоря, смотря как Даниил в этом году играет в медленных условиях, уже вовсе и не скажешь, что это для него минус. В Мадриде вот, наоборот, было побыстрее и он выглядел не лучшим образом.
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Valery24
Ответ ProLL
Медведев там ещё сказал, что в этом году условия гораздо медленнее на РГ, чем обычно и мячи тяжёлые. Но, честно говоря, смотря как Даниил в этом году играет в медленных условиях, уже вовсе и не скажешь, что это для него минус. В Мадриде вот, наоборот, было побыстрее и он выглядел не лучшим образом.
Читала его вью.
Если мячи намного тяжелее и грунт намного медленнее,то надеюсь это не будет во вред Новаку с его локтем.
Сколько уже жалоб было в этом сезоне на мячи,но,видимо,организаторов мало беспокоят возможные травмы теннисистов
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Wayne Gretzky 99
Не понял, а что такого-то? Фрак должен был надеть?
+2
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инок
Даню с крещением дочери, хорошо что её крестными была семья Рублевых. А Даня после рождения дочки всех рвёт на кортах. Вот что значит - счастливая семья и счастливый отец и муж!
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Россия будет свободной
такие моменты обсуждаются до, а не после.
девушки были одеты прекрасно - а Медведев и сам мог постараться, кстати.

https://www.sovsport.ru/data/sovsport/preview/2023-04/18/image-1557-1681850113-620x775.jpg
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kyckoba
В футболку.🧐
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kyckoba
Ответ инок
Даню с крещением дочери, хорошо что её крестными была семья Рублевых. А Даня после рождения дочки всех рвёт на кортах. Вот что значит - счастливая семья и счастливый отец и муж!
Это не семья Рублевых, это вроде как подруга Даши
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