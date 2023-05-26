Циципас о расставании с Филиппуссисом: «Я на том этапе карьеры, когда мне нужен один тренер, который может предоставить всю информацию»

Стефанос Циципас объяснил, почему больше не работает с Марком Филиппуссисом.

«Это было обоюдное решение. Несколько недель назад мы проговорили по телефону бесчисленное количество часов. Всегда непросто, когда на корта два тренера. Я знаю, что они здесь, чтобы помочь, и сделать для меня все, что в их силах. Но иногда из-за тренерского обмена мнениями возникают суета и напряженность.

Я на том этапе карьеры, когда мне нужен один тренер, который может предоставить всю информацию, всю аналитику, все, что мне нужно для игрового прогресса. На мой взгляд, чем меньше, тем лучше.

Есть много людей, которых я мог бы пригласить в команду, которые могли бы помочь, поделившись мыслями и мнениями о том, что и как я могу улучшить. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы в команде оставалось небольшое количество людей, и тогда это сработает, потому что когда вокруг тебя много людей, это сильно выматывает психологически. Так что это тоже одна из причин.

Были недели, когда я просто путешествовал с тренером, потому что так, по моему мнению, было правильно, и я ни о чем не жалею, потому что это мое личное ощущение. Мне нравится Марк. Он потрясающий человек, и мы до сих пор очень часто общаемся.

Наверное, так будет и дальше, и я доволен этим решением. Конечно, я уверен, что он меня поддерживает, и он всегда рядом, когда мне что-то нужно. Вот и все».

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