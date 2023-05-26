Циципас о расставании с Филиппуссисом: «Я на том этапе карьеры, когда мне нужен один тренер, который может предоставить всю информацию»

Теги ATP Марк Филиппуссис Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас объяснил, почему больше не работает с Марком Филиппуссисом.

«Это было обоюдное решение. Несколько недель назад мы проговорили по телефону бесчисленное количество часов. Всегда непросто, когда на корта два тренера. Я знаю, что они здесь, чтобы помочь, и сделать для меня все, что в их силах. Но иногда из-за тренерского обмена мнениями возникают суета и напряженность.

Я на том этапе карьеры, когда мне нужен один тренер, который может предоставить всю информацию, всю аналитику, все, что мне нужно для игрового прогресса. На мой взгляд, чем меньше, тем лучше.

Есть много людей, которых я мог бы пригласить в команду, которые могли бы помочь, поделившись мыслями и мнениями о том, что и как я могу улучшить. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы в команде оставалось небольшое количество людей, и тогда это сработает, потому что когда вокруг тебя много людей, это сильно выматывает психологически. Так что это тоже одна из причин.

Были недели, когда я просто путешествовал с тренером, потому что так, по моему мнению, было правильно, и я ни о чем не жалею, потому что это мое личное ощущение. Мне нравится Марк. Он потрясающий человек, и мы до сих пор очень часто общаемся.

Наверное, так будет и дальше, и я доволен этим решением. Конечно, я уверен, что он меня поддерживает, и он всегда рядом, когда мне что-то нужно. Вот и все».

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11 комментариев

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kyckoba
Что-то мне кажется, что Филиппуссис - последний человек в его боксе, который создавал «суету и напряженность»🙈
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Евгений Фабиянчук
"Циципас о расставании с Филиппуссиусом: "Он не понравился моей маме!!!"
+12
-2
+10
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Marcus Varro
Если хочется избегать суеты и хаоса, убери из своей команды всех родственников, найми нормального тренера и сразу увидишь прогресс. Но Степа от маминой юбки и папиных штанов не оторвётся до пенсии.
+7
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+7
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Евгений Фабиянчук
Ответ S.Graf
что именно осуждаешь, что Степашка Филю бортанул?
нет, фразу, которую процитировал))
На Степашку, его семейку, да и Филю, мне в общем-то кое-что положить
+6
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S.Graf
Ответ Евгений Фабиянчук
"Циципас о расставании с Филиппуссиусом: "Он не понравился моей маме!!!"
Как говорит одна моя подруга своей свекрови в подобных случаях:
- Не нравится невестка - ##### своего сына сами!
+5
-1
+4
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Alexander2022
Многие говорили, что ему нужно от кое-кого избавиться в команде, Стеф услышал и понял по-своему)
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Кирилл Касаев
«…И это будет моя мама»
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Williamssss
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Евгений Фабиянчук
Ответ S.Graf
Как говорит одна моя подруга своей свекрови в подобных случаях: - Не нравится невестка - ##### своего сына сами!
ещё есть "любви достойна только мама? вот пусть она тебе и #####"
но вообще осуждаю.
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S.Graf
Ответ Евгений Фабиянчук
ещё есть "любви достойна только мама? вот пусть она тебе и #####" но вообще осуждаю.
что именно осуждаешь, что Степашка Филю бортанул?
+2
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свободу попугаю
Вычёркиваем Стёпку из взрослых и читаем его твиттер дальше
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