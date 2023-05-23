Циципас больше не работает с Филиппуссисом
Марк Филиппуссис больше не входит в команду Стефаноса Циципаса.
«Стефанос, спасибо за возможность стать частью твоей команды. Это был отличный опыт, я горжусь тем, чего мы вместе достигли за это короткое время. Я желаю тебе здоровья, счастья и успехов в будущем на корте и за его пределами! 🙏🏼💙» – написал австралиец.
Но не исключено, что он влюбится в девушку, может женится, и она поможет ему избавиться от этих со-зависимых отношений с родителями.
Та же Шарапова в какой-то момент смогла сепарироваться от своего отца. Мог бы спросить у нее совета. :)
Там всякую девушку Степы маманя будет давить, та ещё собственница. А грек по характеру податлив и ведом. В общем попал Цыпа, как кур в ощип
У Петроса родители заявлены тренерами.Видимо,поэтому.