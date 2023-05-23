Циципас больше не работает с Филиппуссисом

Теги ATP Марк Филиппуссис Стефанос Циципас Теннис

Марк Филиппуссис больше не входит в команду Стефаноса Циципаса.

«Стефанос, спасибо за возможность стать частью твоей команды. Это был отличный опыт, я горжусь тем, чего мы вместе достигли за это короткое время. Я желаю тебе здоровья, счастья и успехов в будущем на корте и за его пределами! 🙏🏼💙» – написал австралиец.

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27 комментариев

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Buhmichael
Стеф, ты бы других людей из своей команды лучше убрал)
+34
0
+34
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Привет Этоя
Ответ Anush15
Стефу надо маму убрать !!
Да и папу тоже
+22
0
+22
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imaxim
Папа наверняка выдавил, почувствовав угрозу)
+17
0
+17
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Anush15
Стефу надо маму убрать !!
+15
-3
+12
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Жизнь Бичары
Вы наивные ребята он до конца карьеры будет работать с отцом или пока отец сам не устанет , это уже факт сам он его не уберет
+11
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+11
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Денис Шмелев
Ответ Жизнь Бичары
Вы наивные ребята он до конца карьеры будет работать с отцом или пока отец сам не устанет , это уже факт сам он его не уберет
Да, видимо, это созависимость.
Но не исключено, что он влюбится в девушку, может женится, и она поможет ему избавиться от этих со-зависимых отношений с родителями.

Та же Шарапова в какой-то момент смогла сепарироваться от своего отца. Мог бы спросить у нее совета. :)
+9
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+9
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costa0545
Честно говоря, складывается впечатление, что пока он не уйдёт от отца тренера и найдёт лучшего специалиста, то так и будет топтаться на месте, честно мне его очень жаль, тяжело под такой опекой находиться)))
+7
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+7
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Alex Lamm
Филипусис был обречён, после того как Ципа перед Турином брякнул, что он его советы легче, чем отцовские воспринимает
+7
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+7
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Tarkovski
Ответ Денис Шмелев
Да, видимо, это созависимость. Но не исключено, что он влюбится в девушку, может женится, и она поможет ему избавиться от этих со-зависимых отношений с родителями. Та же Шарапова в какой-то момент смогла сепарироваться от своего отца. Мог бы спросить у нее совета. :)
У Маши был только папа-деспот, а тут оба предка навалились)
Там всякую девушку Степы маманя будет давить, та ещё собственница. А грек по характеру податлив и ведом. В общем попал Цыпа, как кур в ощип
+6
0
+6
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Furry
Да что такое(( очень жаль🤧
+5
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+5
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Dikki Shelton
Стефаносу нужно срочно что-то менять. Пусть поговорит с папой. Родной человек, должен понять.
+7
-3
+4
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kyckoba
Ответ Tarkovski
У Маши был только папа-деспот, а тут оба предка навалились) Там всякую девушку Степы маманя будет давить, та ещё собственница. А грек по характеру податлив и ведом. В общем попал Цыпа, как кур в ощип
Ну у Маши совсем другой характер, не в последнюю очередь благодаря «отцу-деспоту». Она Уим в 17 взяла и потом через год Шлемы брала. И отец отключился именно тогда, когда это было нужно. А так, если бы не его несгибаемость и вера в неё, ничего бы не было. А у Циципаса тот момент, когда нужно было сепарироваться, давно позади. То, что ему его «команда» только мешает, очевидно всему миру, но не их семье.
+4
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Генадий Адамов
Пора бы уж девушку завести, вроде греки, если он себя таковым считает должны быть горячими парнями, сколько уж можно находиться под присмотром родителей
+5
-2
+3
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YIV
Ответ nick-basil
Знаковый момент в Риме - это еще как Муратоглу обделался со своими тактиками и советами. Думаю Руне уже послал его. Не надо корчить из себя всем дыркам затычкой - сдавай площадки профи для подготовки к турнирам, обучай молодежь в академиях, рассуждай о теории , технике и статистике. Отличный продукт! Но не надо корчить из себя великого во всем и лезть к топам с тренировками.
А в чем ошибся Муратоглу? Он как раз подсказал Руне играть терпеливей, что принесло ему брейк в середине второго сета. Просто в выносливости пока Руне уступает. Но ему лишь 20, так что должно пофикситься.
+2
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nick-basil
Моя мечта, чтобы папа с мамой смотрели Цыпу по телевизору. Это точно полезней для здоровья. Ну и хватит уже.
+2
0
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Furry
Ответ Жизнь Бичары
Вы наивные ребята он до конца карьеры будет работать с отцом или пока отец сам не устанет , это уже факт сам он его не уберет
😭😭😭 видимо да(
+2
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goodloser
Ответ nick-basil
Филип был приличный игрок. Но ни топ-игроком он не был в сравнении со Степой, да и игровым интеллектом не отличался - больше слыл лесорубом. Ну если только за греческое происхождение австралийца взяли. Для усиления тусовки.
Какая связь между Филиппуссисом-игроком и Филиппуссисом-тренером?
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Денис Шмелев
Ответ nick-basil
Филип был приличный игрок. Но ни топ-игроком он не был в сравнении со Степой, да и игровым интеллектом не отличался - больше слыл лесорубом. Ну если только за греческое происхождение австралийца взяли. Для усиления тусовки.
Ну два раза был в финале ТБШ, на разных причем покрытиях - как и Стефанос. Чем не признак топовости игрока?
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ugmyanswer
Зря
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sashati
Тот вроде по девкам был спец ого и не помог)
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nick-basil
Знаковый момент в Риме - это еще как Муратоглу обделался со своими тактиками и советами. Думаю Руне уже послал его. Не надо корчить из себя всем дыркам затычкой - сдавай площадки профи для подготовки к турнирам, обучай молодежь в академиях, рассуждай о теории , технике и статистике. Отличный продукт! Но не надо корчить из себя великого во всем и лезть к топам с тренировками.
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goga70
Папка уволил?
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Алексей Латышов
Ответ N.S.A.8.5
А почему младшего Циципаса не тренирует?
https://www.atptour.com/en/players/petros-tsitsipas/tg77/overview
У Петроса родители заявлены тренерами.Видимо,поэтому.
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Rus1an
Ответ Генадий Адамов
Пора бы уж девушку завести, вроде греки, если он себя таковым считает должны быть горячими парнями, сколько уж можно находиться под присмотром родителей
Золотые слова! Не будет у него прорыва пока будет с мамой и папой по турнирам ездить.
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