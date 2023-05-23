Циципас больше не работает с Филиппуссисом

Марк Филиппуссис больше не входит в команду Стефаноса Циципаса.

«Стефанос, спасибо за возможность стать частью твоей команды. Это был отличный опыт, я горжусь тем, чего мы вместе достигли за это короткое время. Я желаю тебе здоровья, счастья и успехов в будущем на корте и за его пределами! 🙏🏼💙» – написал австралиец.

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