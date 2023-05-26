Рыбакина о том, что она, Соболенко и Швентек – лидеры тура: «Конечно, мы хорошо выступаем с начала сезона, но есть много стабильных игроков»

Елена Рыбакина оценила свои результаты в первой половине сезона.

– Вы наконец вошли в топ-5. Это придает уверенности, давит или и то, и другое?

– Я не слишком задумываюсь о рейтинге. Конечно, приятно видеть, что прогресс отражается в том числе на нем, но я хорошо играла и в прошлом году, а сейчас просто становлюсь чуть стабильнее, хорошо работаю с командой.

Я просто хочу продолжать в том же духе, и посмотрим, насколько далеко смогу продвинуться в этом году.

– Ваша игра подходит для всех покрытий, но какие именно коррективы вы вносите, чтобы показывать максимум на грунте?

– На грунте я выиграла первый титул , так что с тех пор знаю, что могу хорошо играть и на этом покрытии. Просто нужно по-другому готовиться. Возможно, требуется больше времени на подготовку. А также нужно использовать опыт последних нескольких лет.

В целом я сильно прибавляю в плане физподготовки и в этом году сыграла много матчей. Это придает мне уверенности, независимо от покрытия.

В целом мы стараемся улучшить все аспекты игры, еще многое предстоит сделать, но постепенно все идет в верном направлении.

– Кажется, что вы, Ига и на шаг впереди остальных. Если вы тоже это ощущаете, то как это меняет ситуацию для вас лично?

– Я не так сильно это ощущаю. Осознаю, когда кто-то об этом говорит или спрашивает. Конечно, мы хорошо выступаем с начала сезона, но мне кажется, что есть много стабильных игроков. Все-таки это «Большой шлем», и впереди еще два, год длинный. Да, посмотрим, как все пойдет, но я, конечно, надеюсь, что продолжу в том же духе.

– Как вы считаете, у вас с и Ариной складывается серьезное соперничество?

– На данный момент, да, просто учитывая результаты. И я думаю, что мы подталкиваем друг друга. Поэтому я отвечу, что да, конечно.

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