Патрик Муратоглу: «В WTA-туре есть своя большая тройка: Соболенко, Швентек, Рыбакина»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Тренер Патрик Муратоглу назвал лидеров женского тенниса большой тройкой.

«В WTA-туре есть своя большая тройка!

Соболенко, Швентек, Рыбакина.

У третьей нет соответствующего рейтинга только потому, что не отображаются очки за ее победу на «Уимблдоне», – написал Муратоглу.

Сегодня Рыбакина обновила свой лучший рейтинг и стала шестой ракеткой мира. С учетом 2000 очков за «Большой шлем», которые в прошлом году не разыгрывались, она была бы третьей.

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14 комментариев

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Великий Алонсо
Нет никаких троек больше ни то что в женском теннисе, но и в мужском тоже. Возможно "большой тройки" вообще больше не будет. Настолько 3 великих и более менее равных по достижениям теннисистов одного поколения.
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Андрей Судалин
Большой тройкой они станут когда попилят между собой шлемы на протяжении ближайших лет десяти, а пока рановато. Патрис Оглы-Мурат прям читает sports, где о такой тройке провозгласили ещё полгода назад где-то.
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Андрей Судалин
Ответ Андрей Судалин
Большой тройкой они станут когда попилят между собой шлемы на протяжении ближайших лет десяти, а пока рановато. Патрис Оглы-Мурат прям читает sports, где о такой тройке провозгласили ещё полгода назад где-то.
С прошлогоднего РГ ещё и года не прошло вроде бы. Джоковича в 2009-м вряд ли причисляли к Биг-3 хотя втроём уже пилили шлемы начиная с АО-2008.
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justbored
Ответ ДоминаторТенниса
Рано так называть, 3-ья сейчас Пегуля, вот когда будут занимать первые 3 места и поочередно выигрывать Шлемы, тогда можно так называть.
Если фапать на рейтинг, а по игре - эти три, да.
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justbored
Me likey

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Tarkovski
Ответ Андрей Судалин
Большой тройкой они станут когда попилят между собой шлемы на протяжении ближайших лет десяти, а пока рановато. Патрис Оглы-Мурат прям читает sports, где о такой тройке провозгласили ещё полгода назад где-то.
Отсчёт уже пошёл с прошлогоднего РГ, то есть уже вовсю пилят) Ближайшие РГ (Швентек) и Уим (Рыбакина, Соболенко) скорей всего они тоже разыграют
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justbored
По фактам.
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Николай Арякин
Ну не знаю,как по мне,Энен,Шарапова и сёстры Уильямс были куда как круче
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justbored
Ответ Великий Алонсо
Нет никаких троек больше ни то что в женском теннисе, но и в мужском тоже. Возможно "большой тройки" вообще больше не будет. Настолько 3 великих и более менее равных по достижениям теннисистов одного поколения.
Вам плюс-минус 30, наверное? Всю жизнь с этой мифической тройкой провели. Сочувствую вашему горю.
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