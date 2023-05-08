Патрик Муратоглу: «В WTA-туре есть своя большая тройка: Соболенко, Швентек, Рыбакина»
Тренер Патрик Муратоглу назвал лидеров женского тенниса большой тройкой.
«В WTA-туре есть своя большая тройка!
У третьей нет соответствующего рейтинга только потому, что не отображаются очки за ее победу на «Уимблдоне», – написал Муратоглу.
Сегодня Рыбакина обновила свой лучший рейтинг и стала шестой ракеткой мира. С учетом 2000 очков за «Большой шлем», которые в прошлом году не разыгрывались, она была бы третьей.
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