Барбора Крейчикова: «О Швентек, Соболенко и Рыбакиной пишут, а обо мне – нет. Я тоже хочу быть узнаваемой, потому что этого заслуживаю»

Теги WTA Miami Open Барбора Крейчикова Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Барбора Крейчикова пожаловалась на недостаток внимания прессы.

«Когда я читаю соцсети, об Иге, Арине и Елене пишут, а обо мне – нет.

Что мне еще сделать? Какие нужны доказательства?

На этой неделе я в Майами, чтобы еще раз доказать, что заслуживаю упоминания, как и эта тройка. Я тоже хочу быть узнаваемой, потому что этого заслуживаю. Я добилась успехов в туре, но мне не отдают должное.

Мне кажется, я заслуживаю внимания прессы, но его не получаю. Думаю, мне просто нужно выиграть больше матчей и доказать всем, что я тоже в топе».

В 1/8 финала чешка поборется с Ариной Соболенко. Они сыграют на третьем турнире подряд: в Дубае победила Крейчикова, в Индиан-Уэллс – Соболенко.

«Я очень рада. Она сейчас на пике. Она чемпионка последнего «Шлема». У нее очень интересный теннис, и мне нравится против нее играть, потому что у нее одни из самых быстрых ударов, как и подача с приемом. Она очень агрессивна.

Я считаю, что это прекрасная возможность, потому что я тоже прибавляю и у меня высокие шансы против нее».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Как не обидно, но Соболенко и Рыбакина симпатичные и приятные глазу лица и сейчас отлично играют, но а полька первая ракетка мира, о ней трудно не писать. Обида в стиле Хигинс, что Курникова более популярна и имеет больше денег от рекламы.. смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Рыбакиной столько внимания что на уиме, Юс, ао, играла на 12-14 кортах где-то на окраинах, где вместо одной трибуны лавки или вообще забор с улицей. Майами вообще первый турнир где она с самого начала играет на центральном корте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trumpet
Чтобы была узнаваемой, нужно, чтобы было, что узнавать! ) Показывай поболе - и будут узнавать!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
смени гражданство для начала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двойка Бубнова
Просто они хотя бы на женщин похожи, не в обиду Крейчиковой будь сказано
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Чугунников
Зачем нам новости о какой - то Крейчиковой в мире, где есть Курникова и переживания гомосексуалистки Касаткиной?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Ха-ха. Дабы писали , надо творить. Симона творила и столько комментов выдавал!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий