Барбора Крейчикова: «О Швентек, Соболенко и Рыбакиной пишут, а обо мне – нет. Я тоже хочу быть узнаваемой, потому что этого заслуживаю»

Барбора Крейчикова пожаловалась на недостаток внимания прессы.

«Когда я читаю соцсети, об Иге, Арине и Елене пишут, а обо мне – нет.

Что мне еще сделать? Какие нужны доказательства?

На этой неделе я в Майами, чтобы еще раз доказать, что заслуживаю упоминания, как и эта тройка. Я тоже хочу быть узнаваемой, потому что этого заслуживаю. Я добилась успехов в туре, но мне не отдают должное.

Мне кажется, я заслуживаю внимания прессы, но его не получаю. Думаю, мне просто нужно выиграть больше матчей и доказать всем, что я тоже в топе».

В 1/8 финала чешка поборется с Ариной Соболенко. Они сыграют на третьем турнире подряд: в Дубае победила Крейчикова, в Индиан-Уэллс – Соболенко.

«Я очень рада. Она сейчас на пике. Она чемпионка последнего «Шлема». У нее очень интересный теннис, и мне нравится против нее играть, потому что у нее одни из самых быстрых ударов, как и подача с приемом. Она очень агрессивна.

Я считаю, что это прекрасная возможность, потому что я тоже прибавляю и у меня высокие шансы против нее».

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