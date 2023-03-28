Сорана Кырстя: «Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – Швентек, Соболенко и Рыбакина. Они показывают выдающийся теннис»

Теги WTA Сорана Кырстя Miami Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Сорана Кырстя прокомментировала матч против Арины Соболенко в четвертьфинале в Майами.

«Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – Швентек, Соболенко и Рыбакина. Они показывают выдающийся теннис. Здорово каждую неделю видеть их борьбу. Они в этом году выводят теннис на новый уровень.

Я знаю, что будет очень сложно. Но в этом году я выиграла много матчей в США, уверена в себе. Знаю, на что способна».

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5 комментариев

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gilder
Ответ Даниил Александров
Федерер, надаль, джокович - жалкая пародия. Швентек, соболенко, рыбакина - неповторимый оригинал
Время покажет. Но потенциал у этих троих и правда огромный
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TennisGeek
5 Шлемов у этой Биг-3 уже есть. Осталось ещё 59.
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gilder
Ответ Welshman09
Ну здесь Сорана немного неправа: в WTA туре сейчас по сути есть Большая Двойка или Дуумвират: Великая Ига Швёнтек и Елена Рыбакина (надеюсь, скоро тоже будет Великая!) В сравнении с ними сабаленка никто и звать её никак, весьма случайная обладательница одного титула ТБШ (по лёгкой сетке!), такая же как, скажем, Радукану или, например, Остапенко, ИМХО, и скоро все в этом убедятся!
Лол, Соболенко сейчас на уровне Серены фигачит. Если исправит подачу, то всем хана.
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Даниил Александров
Федерер, надаль, джокович - жалкая пародия.
Швентек, соболенко, рыбакина - неповторимый оригинал
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Welshman09
Ну здесь Сорана немного неправа: в WTA туре сейчас по сути есть Большая Двойка или Дуумвират: Великая Ига Швёнтек и Елена Рыбакина (надеюсь, скоро тоже будет Великая!) В сравнении с ними сабаленка никто и звать её никак, весьма случайная обладательница одного титула ТБШ (по лёгкой сетке!), такая же как, скажем, Радукану или, например, Остапенко, ИМХО, и скоро все в этом убедятся!
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