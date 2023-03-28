Сорана Кырстя: «Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – Швентек, Соболенко и Рыбакина. Они показывают выдающийся теннис»

прокомментировала матч против в четвертьфинале в Майами.

«Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – , Соболенко и . Они показывают выдающийся теннис. Здорово каждую неделю видеть их борьбу. Они в этом году выводят теннис на новый уровень.

Я знаю, что будет очень сложно. Но в этом году я выиграла много матчей в США, уверена в себе. Знаю, на что способна».

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