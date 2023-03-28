Сорана Кырстя: «Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – Швентек, Соболенко и Рыбакина. Они показывают выдающийся теннис»
Сорана Кырстя прокомментировала матч против Арины Соболенко в четвертьфинале в Майами.
«Сейчас у нас в туре отличная большая тройка – Швентек, Соболенко и Рыбакина. Они показывают выдающийся теннис. Здорово каждую неделю видеть их борьбу. Они в этом году выводят теннис на новый уровень.
Я знаю, что будет очень сложно. Но в этом году я выиграла много матчей в США, уверена в себе. Знаю, на что способна».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Швентек, соболенко, рыбакина - неповторимый оригинал