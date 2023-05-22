Андрей Чесноков: «Тысячи игроков мечтают выиграть хотя бы один «Мастерс», и у многих не получается. У Медведева уже шесть, и это феноменально»

Теги ATP Андрей Чесноков Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме.

Чесноков – финалист римского турнира-1990. В финале он уступил Томасу Мустеру.

«Медведев показал колоссальный настрой, это был настоящий чемпион, который займет второе место в мировом рейтинге. Он здорово передвигался по корту, очень хорошо держал острые мячи и сам обострял.

Руне старался сделать что-то нестандартное и неожиданное, но против Медведева ничего не проходило, и он не знал, что ему противопоставить. Во втором сете Даниил немного провалился, но при счете 5:4 во второй партии было видно, что Руне до конца не понимал, как выиграть.

Тысячи теннисистов мечтают выиграть хотя бы один «Мастерс», и у многих не получается. Я сам выиграл два, а Медведев – уже шесть, и это просто феноменально. Это большая страница в истории как для самого Медведева, так и для всего российского тенниса

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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12 комментариев

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tanya_1111
У него еще шлем есть ))))
+14
0
+14
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ЭЮЯ
Ответ Kazanest
Тот эпичный матч Чеснокова со Штихом на грунте проходил?
эпичный матч был с Сампрасом на грунте год спустя. в пятом сете Сампрас уже плохо двигался, и Чеснокову нужно было лишь затянуть игру, что он и делал, но чуть-чуть не добрал - Сампрас успел реализовать матчбол до того, как его одолели судороги, и тренерам пришлось уносить его с корта.
+9
0
+9
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Maratik1982
Ответ Kazanest
Тот эпичный матч Чеснокова со Штихом на грунте проходил?
это был Кубок Дэвиса в Москве в зале на ковре когда он 9 матчболов отыграл
+5
0
+5
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Kazanest
Тот эпичный матч Чеснокова со Штихом на грунте проходил?
+3
0
+3
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Kazanest
Ответ Maratik1982
это был Кубок Дэвиса в Москве в зале на ковре когда он 9 матчболов отыграл
Спасибо. Легендарный матч.
+3
0
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nick-basil
Еще один ТБШ сделает его самым-самым среди российских игроков. Пока нет.
+2
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sined2000
Ответ ЭЮЯ
эпичный матч был с Сампрасом на грунте год спустя. в пятом сете Сампрас уже плохо двигался, и Чеснокову нужно было лишь затянуть игру, что он и делал, но чуть-чуть не добрал - Сампрас успел реализовать матчбол до того, как его одолели судороги, и тренерам пришлось уносить его с корта.
Чесноков недавно интервью давал. И про матч со Штихом вспоминал и Сампрасом. Сокрушался что Сампраса не дожал, можно было брать Кубок Дэвиса
+1
0
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Дмитрий Дашковский
А прикиньте ещё больше хотят хоть один шлем выйграть поэтому и Джокович Надаль и Федерер это звери
0
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sined2000
Ответ Kazanest
Тот эпичный матч Чеснокова со Штихом на грунте проходил?
Штих тогда 2-й ракеткой был, а после поражения покатился по наклонной...
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Andrey Shvalbe
Ответ Maratik1982
это был Кубок Дэвиса в Москве в зале на ковре когда он 9 матчболов отыграл
Какой в зале на ковре? На грунте играли. Мы тогда так обильно площадку водой полили, чтобы Беккеру некомфортно было, что немцы даже подавали протест.
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Andrey Shvalbe
Ответ sined2000
Чесноков недавно интервью давал. И про матч со Штихом вспоминал и Сампрасом. Сокрушался что Сампраса не дожал, можно было брать Кубок Дэвиса
Его и Женя тогда не дожал, и по счету неожиданно уступил заметно легче Чеснокова. Хотя Пита за карьеру он побеждал только на грунте - если не ошибаюсь, дважды в 1996 году.
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Maratik1982
Ответ Andrey Shvalbe
Какой в зале на ковре? На грунте играли. Мы тогда так обильно площадку водой полили, чтобы Беккеру некомфортно было, что немцы даже подавали протест.
да точно, я уже забыл покрытие хотя был на матче . Просто сюжет матча все затмил)
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