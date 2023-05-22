Андрей Чесноков: «Тысячи игроков мечтают выиграть хотя бы один «Мастерс», и у многих не получается. У Медведева уже шесть, и это феноменально»

Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме.

Чесноков – финалист римского турнира-1990. В финале он уступил Томасу Мустеру.

«Медведев показал колоссальный настрой, это был настоящий чемпион, который займет второе место в мировом рейтинге. Он здорово передвигался по корту, очень хорошо держал острые мячи и сам обострял.

Руне старался сделать что-то нестандартное и неожиданное, но против Медведева ничего не проходило, и он не знал, что ему противопоставить. Во втором сете Даниил немного провалился, но при счете 5:4 во второй партии было видно, что Руне до конца не понимал, как выиграть.

Тысячи теннисистов мечтают выиграть хотя бы один «Мастерс», и у многих не получается. Я сам выиграл два, а Медведев – уже шесть, и это просто феноменально. Это большая страница в истории как для самого Медведева, так и для всего российского тенниса

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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