Медведев о том, какое место в его коллекции занимает титул в Риме: «Первое. Но если быть абсолютно честным, то, конечно, US Open»

Даниил Медведев ответил, какое место в его коллекции занимает победа в Риме.

Вчера россиянин выиграл 20-й титул в карьере.

– В каком-то смысле первое, потому что это первый титул на грунте. Это невероятно, никогда бы не подумал, что смогу это сделать. Но если быть абсолютно честным, то, конечно, «Большой шлем» всегда ценится выше. Так что US Open для меня всегда на первом месте.

Но это особенная победа, потому что я не думал, что способен победить. Я до сих пор как-то не верю, но я так хорошо играл на этой неделе. Не верится.

Я очень доволен тем, как сыграл. Рад, что через какое-то время отвезу этот трофей домой (улыбается).

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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