Медведев о том, какое место в его коллекции занимает титул в Риме: «Первое. Но если быть абсолютно честным, то, конечно, US Open»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, какое место в его коллекции занимает победа в Риме.

Вчера россиянин выиграл 20-й титул в карьере.

– В каком-то смысле первое, потому что это первый титул на грунте. Это невероятно, никогда бы не подумал, что смогу это сделать. Но если быть абсолютно честным, то, конечно, «Большой шлем» всегда ценится выше. Так что US Open для меня всегда на первом месте.  

Но это особенная победа, потому что я не думал, что способен победить. Я до сих пор как-то не верю, но я так хорошо играл на этой неделе. Не верится.

Я очень доволен тем, как сыграл. Рад, что через какое-то время отвезу этот трофей домой (улыбается).

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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8 комментариев

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бизе
Прекрасный результат , но особенно впечатлила игра , и прогресс справа вкупе с укороченными . Дерзай , Даниил , твоя работа вместе с Жилем дает плоды !
+26
0
+26
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igorrado@yandex.ru
Даня, удачи на РГ!
Уверен, победа в Риме придаст сил!
+10
0
+10
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Maratik1982
Данек даешь Роллан Гаррос!!!🏆
+8
0
+8
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Андрей Судалин
Знаковый титул ещё и потому что благодаря ему вышел на первое место по выигранным титулам среди игроков, родившихся в 1990-е. Надеюсь навечно.
+8
0
+8
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nicckk
хорошо бы ему рудик в половину попал
+7
0
+7
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ЭЮЯ
по сути догнал Кафельникова по титулам на разных турнирах, у которого только московских трофеев пять штук.
+3
0
+3
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nicckk
Ответ antoha1896
Тогда потенциальная 1/4 будет выглядеть опаснее)
рудик 4 сеяный
+2
-1
+1
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antoha1896
Ответ nicckk
хорошо бы ему рудик в половину попал
Тогда потенциальная 1/4 будет выглядеть опаснее)
+2
-2
0
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