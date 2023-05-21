Медведев после первого титула на грунте: «Не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я его ненавидел, у меня на нем ничего не получалось»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл первый титул на грунте. В финале «Мастерса» в Риме он обыграл Хольгера Руне – 7:5, 7:5.

«Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось.

Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше.

А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен».

Также Медведев ответил на вопрос, станет ли этот титул началом дружбы с грунтом.

«Дружбы. Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе (усмехается).

Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше».

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43 комментария

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Leo Bonart
Ответ ugmyanswer
Понятно что с сеткой очень повезло Медведеву, но Циципас и Руне как могли проиграть этой каряке Ладно Циципас, его Медведев и дождь сбивали как могли, но Руне то каким образом отдаёт 0:2?! Медведев во втором сете на второй подаче 36%, то есть в розыгрышах его унижал Руне, дважды с брейком проигрывал Медведев, как Руне может отдавать такой сет?! Что за тур, что за дичь, от таких результатов становится страшно за будущее тенниса На грунте теперь не Надаль и Джокович берут Мастерсы, а Медведев и видимо не за горами Фриц, вот трэш
Зверев, Цыпа, Руне - это теперь называется "очень повезло с стекой"?
Да вы, батенька, слишком много кушать, то бишь зажрались!
+44
-1
+43
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S.Graf
Даня в полуфинале грунтового Мастерса - это фантастика, думал я месяц назад.
Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом.
Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад.
И вот Даня берёт грунтовой Мастерс.
Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет.

Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов.
Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.

Не таким я ожидал видеть финал Рима, хотелось соблюдения традиций. Ноштопаделать, время идёт своим чередом.
такиедела
+47
-6
+41
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akschweyan
"Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик".
Блин обожаю, самокритичность с чувством юмора на уровне)))
+35
0
+35
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Antonbezb
Кафельников: думаю, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте
+30
0
+30
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atelos
Награждение Даниила под звучание Pet Shop Boys «Go West» :) Даниил разбрызгивает шампанское!
+18
0
+18
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Typizza
Ответ ugmyanswer
Понятно что с сеткой очень повезло Медведеву, но Циципас и Руне как могли проиграть этой каряке Ладно Циципас, его Медведев и дождь сбивали как могли, но Руне то каким образом отдаёт 0:2?! Медведев во втором сете на второй подаче 36%, то есть в розыгрышах его унижал Руне, дважды с брейком проигрывал Медведев, как Руне может отдавать такой сет?! Что за тур, что за дичь, от таких результатов становится страшно за будущее тенниса На грунте теперь не Надаль и Джокович берут Мастерсы, а Медведев и видимо не за горами Фриц, вот трэш
вот пукан дымит😂
+16
0
+16
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Leo Bonart
Ответ ugmyanswer
Правильно всё он говорил То что произошло это трэшатина лютая, не имеющая общего с реальностью, просто глюк из паралельной вселенной
Настолько сильно болит?
+15
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+15
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Leo Bonart
Грунтовый Медведь пришел!
+15
0
+15
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SKA Rostov1992
Медведев супер. Теперь представьте в какой форме был Карацев в Мадриде если смог обыграть такого Даню в двух партиях...жаль, что Аслан эту травму получил на первом же турнире, где удалось вернуться на высокий уровень
+14
-1
+13
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Buhmichael
Ответ ugmyanswer
Правильно всё он говорил То что произошло это трэшатина лютая, не имеющая общего с реальностью, просто глюк из паралельной вселенной
Если бы Даня победил из-за лёгкой сетки, писали бы про сетку, если бы из-за снятия соперника, писали бы про это, но поскольку прикопаться не к чему, значит вселенная виновата, уж в нашей то вселенной такого не произошло бы))) Это абсолютно заслуженный титул, в каждом матче он был чуть но лучше соперника, где то физика, Где-то техника, Где-то менталка, но это и есть теннис) признайся, начал хоть чуть-чуть уважать креветочку?)
+10
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Сергей К
Молодец! Очень достойная игра и хороший титул!
Он запомнится навсегда!
+9
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Tursus
Несомненно, переломный момент для Дани в отношении грунта! Очень рад за него!
+9
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Alex1893
Ответ SKA Rostov1992
Медведев супер. Теперь представьте в какой форме был Карацев в Мадриде если смог обыграть такого Даню в двух партиях...жаль, что Аслан эту травму получил на первом же турнире, где удалось вернуться на высокий уровень
Не умоляя заслуг Аслана, Даня в Мадриде играл намного хуже. Он и с Шевченко там мучился.
+9
0
+9
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Alexander2022
Ответ ugmyanswer
Понятно что с сеткой очень повезло Медведеву, но Циципас и Руне как могли проиграть этой каряке Ладно Циципас, его Медведев и дождь сбивали как могли, но Руне то каким образом отдаёт 0:2?! Медведев во втором сете на второй подаче 36%, то есть в розыгрышах его унижал Руне, дважды с брейком проигрывал Медведев, как Руне может отдавать такой сет?! Что за тур, что за дичь, от таких результатов становится страшно за будущее тенниса На грунте теперь не Надаль и Джокович берут Мастерсы, а Медведев и видимо не за горами Фриц, вот трэш
Здесь приятно не то, что Медведев выиграл, а то, что заставил таких как ты бегать по веткам и придумывать отмазки
+8
0
+8
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Alexander2022
Ответ ugmyanswer
Правильно всё он говорил То что произошло это трэшатина лютая, не имеющая общего с реальностью, просто глюк из паралельной вселенной
Привыкай
+7
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Buhmichael
Ответ Leo Bonart
Зверев, Цыпа, Руне - это теперь называется "очень повезло с стекой"? Да вы, батенька, слишком много кушать, то бишь зажрались!
Вот -вот, для любого теннисиста получить Зверева так рано, это очень плохой жребий. Кто ж виноват, что Саша боится выиграть именно у Даниила. Конечно, как он под кожу залазит соперникам это что-то. Циципас весь турнир играл на высочайшем уровне, Руне тоже. А ещё не забываем, что по сетке у Дани должен быть Рублев, который совсем недавно выиграл свою 1000.
+7
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+7
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Антон Тимофеев
Ответ Leo Bonart
Зверев, Цыпа, Руне - это теперь называется "очень повезло с стекой"? Да вы, батенька, слишком много кушать, то бишь зажрались!
Кстати, да. И не спишешь, что сетка у Медведева была слабая. В первом же матче Руусоворри, который в Мадриде чуть Алькараса не выкинул...Второй-Запата, относительно приличный грунтовик, топ-40, частенько доходит до топов и продувает именно им)) Третий- Зверев. Четвертый - вот тут немного повезло, что не Рублев, а Ханфман. Пятый-Циципас. Шестой - Руне, выкинувший тут Новака и Рууда. Я вообще не думал, что Даниил по такой сетке далеко зайдет..
+6
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Забавно не то, что Зверев предсказал титул Дани на грунте, а что то же самое сделал и Руне)
+6
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Додик Аксель
Грунт в Риме -- правильный грунт. Надо Дане немного в пакетик его на память и удачу взять.
+5
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Petr Atyushov
Ответ ugmyanswer
Понятно что с сеткой очень повезло Медведеву, но Циципас и Руне как могли проиграть этой каряке Ладно Циципас, его Медведев и дождь сбивали как могли, но Руне то каким образом отдаёт 0:2?! Медведев во втором сете на второй подаче 36%, то есть в розыгрышах его унижал Руне, дважды с брейком проигрывал Медведев, как Руне может отдавать такой сет?! Что за тур, что за дичь, от таких результатов становится страшно за будущее тенниса На грунте теперь не Надаль и Джокович берут Мастерсы, а Медведев и видимо не за горами Фриц, вот трэш
Это настоящий, заслуженный титул. С почином Даня!!! Заслужил, браво.
+5
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инок
Потрясающий железный характер у Дани! Медведев - новый Гранд Мастер грунта!
+5
0
+5
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свободу попугаю
Ответ Leo Bonart
Настолько сильно болит?
из стратосферы вещает)
+4
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B.l.a.z.e
The God of clay 🔥
+4
0
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Андрей Судалин
Ответ Antonbezb
Кафельников: думаю, что Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте
Не тех экспертов слушаете, Кафель в своё время предсказывал что РГ-2014 станет последним выигранным шлемом Надаля 😂😂😂😂😂.
Другой эксперт всё предсказал с точностью до года - https://www.sports.ru/tennis/1115041458-zverev-schitaet-chto-medvedev-v-2023-m-vyigraet-gruntovyj-titul.html
+4
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Радость Ди Мария
Медвед молоток, что зарулил Рим. Посмотрим на него на РГ.
Там главная площадка, основной критерий скть.
+3
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