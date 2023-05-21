Медведев после первого титула на грунте: «Не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я его ненавидел, у меня на нем ничего не получалось»

прокомментировал то, что выиграл первый титул на грунте. В финале «Мастерса» в Риме он обыграл – 7:5, 7:5.

«Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось.

Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше.

А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен».

Также Медведев ответил на вопрос, станет ли этот титул началом дружбы с грунтом.

«Дружбы. Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе (усмехается).

Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе