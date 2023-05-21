Медведев после первого титула на грунте: «Не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я его ненавидел, у меня на нем ничего не получалось»
Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл первый титул на грунте. В финале «Мастерса» в Риме он обыграл Хольгера Руне – 7:5, 7:5.
«Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось.
Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше.
А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен».
Также Медведев ответил на вопрос, станет ли этот титул началом дружбы с грунтом.
«Дружбы. Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе (усмехается).
Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше».
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Да вы, батенька, слишком много кушать, то бишь зажрались!
Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом.
Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад.
И вот Даня берёт грунтовой Мастерс.
Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет.
Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов.
Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.
Не таким я ожидал видеть финал Рима, хотелось соблюдения традиций. Ноштопаделать, время идёт своим чередом.
такиедела
Блин обожаю, самокритичность с чувством юмора на уровне)))
Он запомнится навсегда!
Другой эксперт всё предсказал с точностью до года - https://www.sports.ru/tennis/1115041458-zverev-schitaet-chto-medvedev-v-2023-m-vyigraet-gruntovyj-titul.html
Там главная площадка, основной критерий скть.