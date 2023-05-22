Медведев о том, что стал первым россиянином, выигравшим титул в Риме: «Это здорово, потому что Кафельников был очень силен на грунте»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Риме.
– Вы первый россиянин, выигравший титул в Риме. Здесь побеждали девушки – Шарапова, Сафина. Из мужчин в финале был только Чесноков, он проиграл Мустеру в 1990-м.
– Я этого не знал. В подтрибунке никогда не всматривался в таблички с финалами. Я видел много финалов, но не знал, что Чесноков был там.
Это здорово, потому что, если я правильно помню, Кафельников был очень силен на грунте. Я был слишком мал, чтобы видеть его игру. В один год он выиграл «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре. Наверное, он был хорош.
Да, приятно быть первым игроком из России, которому удалось выиграть этот трофей. Будет невероятно здорово в следующем году пройти через подтрибунку на разминку и увидеть свою фотографию там и на центральном корте.
Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?
Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос
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Не надоело тебе каждый раз себя клоуном выставлять?
Многие забывают что Кафельников был не побоюсь этого слова выдающимся парным игроком.
Медведев взял грунтовый Мастерс, да ещё и на медленном грунте Рима - звучит как тот самый прогноз. До сих пор верится с трудом.
Впечатляющий прогресс на нелюбимом покрытии. Браво Даня, брависсимо!
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* сарказм
** ФОА однажды и в п/ф играл, на ЮСО-21 Алькарас снялся по ходу их матча.