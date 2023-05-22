Медведев о том, что стал первым россиянином, выигравшим титул в Риме: «Это здорово, потому что Кафельников был очень силен на грунте»

Теги ATP Евгений Кафельников Андрей Чесноков Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Риме.

– Вы первый россиянин, выигравший титул в Риме. Здесь побеждали девушки – Шарапова, Сафина. Из мужчин в финале был только Чесноков, он проиграл Мустеру в 1990-м.

– Я этого не знал. В подтрибунке никогда не всматривался в таблички с финалами. Я видел много финалов, но не знал, что Чесноков был там.

Это здорово, потому что, если я правильно помню, Кафельников был очень силен на грунте. Я был слишком мал, чтобы видеть его игру. В один год он выиграл «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре. Наверное, он был хорош.

Да, приятно быть первым игроком из России, которому удалось выиграть этот трофей. Будет невероятно здорово в следующем году пройти через подтрибунку на разминку и увидеть свою фотографию там и на центральном корте.

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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17 комментариев

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billy_pilgrim
Кафель: Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте. 🤣
+42
0
+42
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Olga.t
Искренние поздравления Даниилу и дальнейших побед!
+31
0
+31
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sined2000
Ответ Великий Алонсо
Все эти титулы в кавычках. Надаля нет, Федерера нет, Джокович старый.
Предлагаете после ухода Джоковича закрыть теннис?
+21
0
+21
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Valery24
Пересматривая эти видео,вдвойне приятно и удивительно осознавать,что Даня взял титул на грунте))

https://www.instagram.com/reel/Ccz_T9QAAg9/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cc3UAHJlu0Q/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
+15
0
+15
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Alla Tishkova
Ответ sined2000
Предлагаете после ухода Джоковича закрыть теннис?
Ага, видимо, все победители будут ненастоящими)) Пора сворачиваеться))
+11
0
+11
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ɔculpa
Ответ Великий Алонсо
Все эти титулы в кавычках. Надаля нет, Федерера нет, Джокович старый.
Куэртена нет, Лендла нет, Борга нет.
Не надоело тебе каждый раз себя клоуном выставлять?
+11
-1
+10
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sined2000
Ответ Михаил1970
Кафельников большим специалистом на грунте не был. РГ выиграл сенсационно, обыграв в финале хардовика-травяниста М. Штиха. Кроме этой победы на грунте у него только 2 титула за карьеру в турнирах ныне относящимся к категории 250 или с натяжкой 500
Вообще-то у него ещё три (!) выигранных Роллан Гарроса в паре. Плюс ещё финал.

Многие забывают что Кафельников был не побоюсь этого слова выдающимся парным игроком.
+8
0
+8
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crazymaks
Ответ Великий Алонсо
Все эти титулы в кавычках. Надаля нет, Федерера нет, Джокович старый.
в 90е их тоже не было)) победы Кафеля не настоящие?))
+7
0
+7
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Skip
Ответ billy_pilgrim
Кафель: Медведеву не удастся выиграть даже один турнир на грунте. 🤣
Кафель понторез, любит громко пукать на публику
+5
-1
+4
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S.Graf
Где-то в феврале один американский теннисный обозреватель дал прогноз на предстоящий сезон. Фаворитом Уимблдона он назвал Оже-Альяссима. Аргумент был убийственным в своей глубине и логичности*. Феликс-де уже доходил до 1/4** на Шлемах, так теперь он может и Уим взять.

Медведев взял грунтовый Мастерс, да ещё и на медленном грунте Рима - звучит как тот самый прогноз. До сих пор верится с трудом.
Впечатляющий прогресс на нелюбимом покрытии. Браво Даня, брависсимо!
_______________
* сарказм
** ФОА однажды и в п/ф играл, на ЮСО-21 Алькарас снялся по ходу их матча.
+7
-4
+3
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leon74
Давай Даня,обгоняй Женьку по титулам!И возьми наконец самый желанный, долгожданный прямо из Парижа обалденный кубок!Мы ждём этого с нетерпением.Надо верить,будем жить!!!
+3
0
+3
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UralOrenburg1990
Раунд!!!
+3
-2
+1
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Hardy
Ответ Великий Алонсо
Все эти титулы в кавычках. Надаля нет, Федерера нет, Джокович старый.
🤡🤡🤡
+2
-1
+1
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dedpihto59
Кафель вроде вообще ни одного Мастерса не выиграл 🤷‍♀️‼️
0
0
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