Медведев о том, что стал первым россиянином, выигравшим титул в Риме: «Это здорово, потому что Кафельников был очень силен на грунте»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу на «Мастерсе» в Риме.

– Вы первый россиянин, выигравший титул в Риме. Здесь побеждали девушки – Шарапова, Сафина. Из мужчин в финале был только Чесноков, он проиграл Мустеру в 1990-м.

– Я этого не знал. В подтрибунке никогда не всматривался в таблички с финалами. Я видел много финалов, но не знал, что Чесноков был там.

Это здорово, потому что, если я правильно помню, Кафельников был очень силен на грунте. Я был слишком мал, чтобы видеть его игру. В один год он выиграл «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре. Наверное, он был хорош.

Да, приятно быть первым игроком из России, которому удалось выиграть этот трофей. Будет невероятно здорово в следующем году пройти через подтрибунку на разминку и увидеть свою фотографию там и на центральном корте.

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

Медведев рвется к званию лучшего грунтовика России. Он один из трех чемпионов «Мастерса», а статистика с топ-10 – вообще космос

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