Рыбакина об условиях в Риме: «На самом деле дождь мне на пользу, потому что обычно здесь очень жарко»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Анна Калинская Ангелина Калинина Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победного турнира в Риме.

Она высказалась о погодных условиях и отказах соперниц.

По ходу матчей снялись три ее соперницы: Анна Калинская в третьем круге, Ига Швентек в четвертьфинале и Ангелина Калинина в финале. До этого турнира ее соперницы по матчам основного тура не смогли закончить борьбу дважды.

– Конечно, это были очень странные две недели. Например, я не помню отказов соперниц на других турнирах. Здесь снялись три. Это очень странно. Кроме того, из-за дождя и переносов мое расписание сильно отличалось от обычного. Я ложилась спать очень поздно, просыпалась почти в полдень. Да, это странно.

Но я рада, что эти трудные две недели закончились для меня удачно.

– Вам помогла погода? В прошлом году у вас была аллергия на пыльцу.

– На самом деле этот дождь мне на пользу, потому что обычно мне очень трудно в Риме. Обычно здесь очень жарко. В этом году мне повезло. Перед турниром у меня не было никаких ожиданий, потому что обычно мне очень тяжело даже тренироваться, не то что играть матчи.

Безусловно, мне подходит такая погода. Не знаю, как будет в следующие годы. Как я уже сказала, в эти две недели многое складывалось в мою пользу.

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9 комментариев

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Kript
Что не говори, но на этом турнире карты легли прямо Лене в руку, с таким положением дел не выиграть кубок было почти невозможно, но как говорится: "Везёт тому кто везёт" Лена уже доказала, что может добиваться титулов и в куда более сложных условиях, так что это просто стечение обстоятельств, подарок судьбы так сказать.
+15
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Додик Аксель
Игра Лены и она сама -- это бальзам на душу для любителей тенниса. Спортивная, приятная, воспитанная молодая особа, которая своей игрой и результатами доставляет одно удовольствие. Удачи на РГ !
+15
-1
+14
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Typizza
Ждём на первом месте рейтинга если не Соболька, то Рыбку, а то Кепка засиделась.
+14
-2
+12
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инок
По игре у Рыбакиной почти мужской теннис. Силовой, подача супер. Молодец, классно играет. И опять же контраст - изящная внешность и мощная игра. Успехов ей и на Ролан Гарросе.
+8
-2
+6
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Андрей В.Т.
Хорошо, что была привычная казахстанская погода - дождь, слякоть и т.д.
+6
-3
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Guillermo
При этом играла в кофте с длинным рукавом, хоть и не любит жару
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Guillermo
Ответ Kript
Что не говори, но на этом турнире карты легли прямо Лене в руку, с таким положением дел не выиграть кубок было почти невозможно, но как говорится: "Везёт тому кто везёт" Лена уже доказала, что может добиваться титулов и в куда более сложных условиях, так что это просто стечение обстоятельств, подарок судьбы так сказать.
А какие там подарки были? Швёнтек Лена сама победила, отказ был уже по проигранной игре, Остапенко тоже в честной борьбе.
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Kript
Ответ Guillermo
А какие там подарки были? Швёнтек Лена сама победила, отказ был уже по проигранной игре, Остапенко тоже в честной борьбе.
Как это по проигранной? Вообще-то там ничья была перед снятием Швёнтек. Лена потратила гораздо меньше сил по ходу чем например вторая финалистка, три снятия одно из них - первая ракетка мира, всё же думаю удача смотрела в сторону Елены в этом турнире.
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