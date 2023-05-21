Рыбакина об условиях в Риме: «На самом деле дождь мне на пользу, потому что обычно здесь очень жарко»

Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победного турнира в Риме.

Она высказалась о погодных условиях и отказах соперниц.

По ходу матчей снялись три ее соперницы: в третьем круге, в четвертьфинале и в финале. До этого турнира ее соперницы по матчам основного тура не смогли закончить борьбу дважды.

– Конечно, это были очень странные две недели. Например, я не помню отказов соперниц на других турнирах. Здесь снялись три. Это очень странно. Кроме того, из-за дождя и переносов мое расписание сильно отличалось от обычного. Я ложилась спать очень поздно, просыпалась почти в полдень. Да, это странно.

Но я рада, что эти трудные две недели закончились для меня удачно.

– Вам помогла погода? В прошлом году у вас была аллергия на пыльцу.

– На самом деле этот дождь мне на пользу, потому что обычно мне очень трудно в Риме. Обычно здесь очень жарко. В этом году мне повезло. Перед турниром у меня не было никаких ожиданий, потому что обычно мне очень тяжело даже тренироваться, не то что играть матчи.

Безусловно, мне подходит такая погода. Не знаю, как будет в следующие годы. Как я уже сказала, в эти две недели многое складывалось в мою пользу.

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