Рыбакина об условиях в Риме: «На самом деле дождь мне на пользу, потому что обычно здесь очень жарко»
Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победного турнира в Риме.
Она высказалась о погодных условиях и отказах соперниц.
По ходу матчей снялись три ее соперницы: Анна Калинская в третьем круге, Ига Швентек в четвертьфинале и Ангелина Калинина в финале. До этого турнира ее соперницы по матчам основного тура не смогли закончить борьбу дважды.
– Конечно, это были очень странные две недели. Например, я не помню отказов соперниц на других турнирах. Здесь снялись три. Это очень странно. Кроме того, из-за дождя и переносов мое расписание сильно отличалось от обычного. Я ложилась спать очень поздно, просыпалась почти в полдень. Да, это странно.
Но я рада, что эти трудные две недели закончились для меня удачно.
– Вам помогла погода? В прошлом году у вас была аллергия на пыльцу.
– На самом деле этот дождь мне на пользу, потому что обычно мне очень трудно в Риме. Обычно здесь очень жарко. В этом году мне повезло. Перед турниром у меня не было никаких ожиданий, потому что обычно мне очень тяжело даже тренироваться, не то что играть матчи.
Безусловно, мне подходит такая погода. Не знаю, как будет в следующие годы. Как я уже сказала, в эти две недели многое складывалось в мою пользу.
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