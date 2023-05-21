Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 и войдет в топ-4
Елена Рыбакина выиграла турнир в Риме. Ее соперница по финалу Ангелина Калинина из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.
Калинина стала третьей соперницей Рыбакиной, которая снялась по ходу матча в Риме – до нее это сделали Анна Калинская (в первом сете) и Ига Швентек (в третьем сете).
Представительница Казахстана выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте.
За счет этого результата Рыбакина станет четвертой ракеткой мира.
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Пофиг что её в Казахстан отдали она бесперспективная
Она никогда ничего серьезного не выиграет
Деревянная!
Она игрок одного турнира
Ха-ха посмотрите на юс опен, случайная вспышка
Она игрок максимум топ30 23 года и никогда не была в топ 10 это о чём то да говорит
Кроме шлемов надо и на других турнирах что-то показывать!
Играет только за счёт подачи!
Единственная из топов провалилась на грунте - не настоящий топ!
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Ангелину жаль; но она и в первом сете немного прихрамывать начала, всё таки столь длинные матчи бесследно не проходят. Её бы и Вероника прошла, если б не психология/нервы. А так, конечно, прогресс украинки налицо.
Просто Лена очень приятная и воспитанная девушка. Никому ничего плохого не делала, вроде.
Так что просто не понимаю какой смысл хейта)