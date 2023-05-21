Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 и войдет в топ-4

выиграла турнир в Риме. Ее соперница по финалу из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

Калинина стала третьей соперницей Рыбакиной, которая снялась по ходу матча в Риме – до нее это сделали Анна Калинская (в первом сете) и Ига Швентек (в третьем сете).

Представительница Казахстана выиграла второй титул 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте.

За счет этого результата Рыбакина станет четвертой ракеткой мира.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе