Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 и войдет в топ-4

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ангелина Калинина Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина выиграла турнир в Риме. Ее соперница по финалу Ангелина Калинина из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

Калинина стала третьей соперницей Рыбакиной, которая снялась по ходу матча в Риме – до нее это сделали Анна Калинская (в первом сете) и Ига Швентек (в третьем сете).

Представительница Казахстана выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте.

За счет этого результата Рыбакина станет четвертой ракеткой мира.

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16 комментариев

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Никита Волк
Мне кажется, что рано или поздно Лена станет первой ракеткой, причем не временной. Ига ей ничего сделать не может, а с Ариной она играет более менее, пока раскидывает по углам и не дает ей бить
+14
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Евгений Смирнов
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Смотрел игру. Калинина бы не вытащила, даже если бы не травма. Рыбакина спокойно после 1:3 взялась за дело.
+12
-1
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Dym86
Эволюция хейтеров Рыбакиной:
Пофиг что её в Казахстан отдали она бесперспективная
Она никогда ничего серьезного не выиграет
Деревянная!
Она игрок одного турнира
Ха-ха посмотрите на юс опен, случайная вспышка
Она игрок максимум топ30 23 года и никогда не была в топ 10 это о чём то да говорит
Кроме шлемов надо и на других турнирах что-то показывать!
Играет только за счёт подачи!
Единственная из топов провалилась на грунте - не настоящий топ!

Вы находитесь здесь. Ждём что ещё придумают :)
+17
-9
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DeutschesFußballFan
Лену с заслуженной победой. Молодчина.
Ангелину жаль; но она и в первом сете немного прихрамывать начала, всё таки столь длинные матчи бесследно не проходят. Её бы и Вероника прошла, если б не психология/нервы. А так, конечно, прогресс украинки налицо.
+5
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+5
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sedric
Ответ Никита Волк
Мне кажется, что рано или поздно Лена станет первой ракеткой, причем не временной. Ига ей ничего сделать не может, а с Ариной она играет более менее, пока раскидывает по углам и не дает ей бить
У Швентек есть преимущество, если говорить именно о борьбе за первую ракетку. Она способна идти ровно на протяжении всего сезона, и проигрывать только на поздних стадиях. У Рыбакиной не того склада физика, ее наоборот надо очень точно подводить к самым важным турнирам, чем ее штаб и занимается.
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Mobilis
Молодец, что скажешь. Медленно и верно, на пути к цели.
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gring:0
Интересно получилось, Лена и не рассчитывала пройти так далеко, просто хотела поиграть побольше на грунте перед РГ, так в тренировочном режиме и дошла до финала и взяла титул.
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Alexander2022
Ответ Никита Волк
Мне кажется, что рано или поздно Лена станет первой ракеткой, причем не временной. Ига ей ничего сделать не может, а с Ариной она играет более менее, пока раскидывает по углам и не дает ей бить
Этот сезон да, не может пока. Тот был слишком успешным, чтобы защитить. А так полька показала, что может ровно идти по сезону
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Ola BP
Ответ Dym86
Эволюция хейтеров Рыбакиной: Пофиг что её в Казахстан отдали она бесперспективная Она никогда ничего серьезного не выиграет Деревянная! Она игрок одного турнира Ха-ха посмотрите на юс опен, случайная вспышка Она игрок максимум топ30 23 года и никогда не была в топ 10 это о чём то да говорит Кроме шлемов надо и на других турнирах что-то показывать! Играет только за счёт подачи! Единственная из топов провалилась на грунте - не настоящий топ! Вы находитесь здесь. Ждём что ещё придумают :)
У Рыбакиной есть хейтеры?
+1
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Ola BP
Ответ Dym86
Это всё из комментов взято. Хейт это или просто критика?
Я не особо читаю комменты в теннисной ветке)
Просто Лена очень приятная и воспитанная девушка. Никому ничего плохого не делала, вроде.
Так что просто не понимаю какой смысл хейта)
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sedric
Ответ Dym86
Эволюция хейтеров Рыбакиной: Пофиг что её в Казахстан отдали она бесперспективная Она никогда ничего серьезного не выиграет Деревянная! Она игрок одного турнира Ха-ха посмотрите на юс опен, случайная вспышка Она игрок максимум топ30 23 года и никогда не была в топ 10 это о чём то да говорит Кроме шлемов надо и на других турнирах что-то показывать! Играет только за счёт подачи! Единственная из топов провалилась на грунте - не настоящий топ! Вы находитесь здесь. Ждём что ещё придумают :)
Половина комментов, кстати, исходило от одного человека, только под разными никами.
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Mobilis
Ответ Dym86
Эволюция хейтеров Рыбакиной: Пофиг что её в Казахстан отдали она бесперспективная Она никогда ничего серьезного не выиграет Деревянная! Она игрок одного турнира Ха-ха посмотрите на юс опен, случайная вспышка Она игрок максимум топ30 23 года и никогда не была в топ 10 это о чём то да говорит Кроме шлемов надо и на других турнирах что-то показывать! Играет только за счёт подачи! Единственная из топов провалилась на грунте - не настоящий топ! Вы находитесь здесь. Ждём что ещё придумают :)
Добавь- Рыбакин берет титулы за счёт отказа соперниц)
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