Медведев о танце после победы над Циципасом: «В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал танец после победы над Стефаносом Циципасом в Риме.

«Я один раз так уже делал – на US Open. Знаменитый момент. Мне понравилась гифка, которую из этого сделали.

Посмотрим, что из этого выйдет. В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео – и это не так.

Не знаю, что тут получится».

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15 комментариев

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Liza Veselova
Комменты на реддите тоже веселят:
Смотрел матч с чуваком, который не смотрит теннис, и он спросил, русская ли это версия празднования из бейсбола. Я сказал да, потому что это было проще, чем объяснять ему Медведева.
+28
0
+28
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Россия будет свободной
ни слова про Цинциннатти )

вот тролляра! )
+26
-1
+25
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Лев Чернецов
Классный матч провел.
Удачи Дане в финале!
+22
-3
+19
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Gestor_36
хех, а получилось прям зачетно! классный матч!
+15
-2
+13
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Мишка Синайский
это же танец маленьких утят из детства)
+13
0
+13
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kyckoba
Ответ Liza Veselova
Комменты на реддите тоже веселят: Смотрел матч с чуваком, который не смотрит теннис, и он спросил, русская ли это версия празднования из бейсбола. Я сказал да, потому что это было проще, чем объяснять ему Медведева.
Ахахахаха, «объяснять Медведева»🤣
+10
0
+10
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kutavlik
Вот они с Циципасом жгут!!!! То один, то другой....
+8
0
+8
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kyckoba
Ответ Мишка Синайский
это же танец маленьких утят из детства)
Так мне кажется неспроста, типа «туалетный утенок» Ципа🙈 жесткий троллинг от Дани)
+4
-1
+3
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Kudim41
Ответ Мишка Синайский
это же танец маленьких утят из детства)
+++сразу про это подумал!!!
+2
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+2
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Генадий Адамов
Долг, платежом красен, получай обраточку, и инструментов хватило🤣
+1
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+1
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Alla Tishkova
По-моему, получилось очень мило)
+1
0
+1
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ekaterina_)))
Денюшв, я на встрече выпускников) понимаю)))
+1
0
+1
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Габриэла
Меддиданс...
+1
0
+1
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Stockt Malone
Жёстко😎
0
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