Медведев о танце после победы над Циципасом: «В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола»
Даниил Медведев прокомментировал танец после победы над Стефаносом Циципасом в Риме.
«Я один раз так уже делал – на US Open. Знаменитый момент. Мне понравилась гифка, которую из этого сделали.
Посмотрим, что из этого выйдет. В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео – и это не так.
Не знаю, что тут получится».
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Смотрел матч с чуваком, который не смотрит теннис, и он спросил, русская ли это версия празднования из бейсбола. Я сказал да, потому что это было проще, чем объяснять ему Медведева.
вот тролляра! )
Удачи Дане в финале!