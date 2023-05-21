Медведев о танце после победы над Циципасом: «В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола»

прокомментировал танец после победы над в Риме.

«Я один раз так уже делал – на . Знаменитый момент. Мне понравилась гифка, которую из этого сделали.

Посмотрим, что из этого выйдет. В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео – и это не так.

Не знаю, что тут получится».

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