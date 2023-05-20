Медведев и Циципас не стали фотографироваться перед полуфиналом в Риме

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев и Стефанос Циципас не сфотографировались у сетки перед полуфиналом в Риме.

Россиянин первым отошел от сетки после предматчевого жребия.

Отметим, что Хольгер Руне и Каспер Рууд сфотографировались перед своим полуфиналом.

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26 комментариев

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mrs Bennet
А почему Даниил не стал фотографироваться?
Теннис всегда считался джентльменским видом спорта. Будет очень жаль, если все благородные традиции уйдут на наших глазах.
+41
-16
+25
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Andrey Shvalbe
Ребята, не высасывайте новости из пальца. Лучше бы написали, будет ли сегодня доигран полуфинал.
+24
0
+24
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PredatorMax
Ответ mrs Bennet
А почему Даниил не стал фотографироваться? Теннис всегда считался джентльменским видом спорта. Будет очень жаль, если все благородные традиции уйдут на наших глазах.
Лол, теннис стал прилизанным видом спорта лет 15, как раз с расцветом Биг-3, но еще в 90-е, и тем более раньше, там такие "джентльменские" конфликты были, что нынешнее поколение нервно курит в сторонке. Так что не стоит говорить про всегда.
+27
-3
+24
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Egorov Evgeniy
Это любовь ))
+17
-2
+15
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Магнат
Ответ Skip
А со Зверевым Даня фотался?
Точно фоткались, там всё абсолютно дружелюбно было.
+15
-1
+14
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Sincere
ну их никто и не просил, судя по гифке.
+15
-2
+13
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Sawka-promakawka
Если бы нужна была фотография, их бы позвали и они бы вернулись, это 100%
Значит, просто было не обязательно
+17
-4
+13
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PredatorMax
Ответ mrs Bennet
Вы путаете азарт спортивной борьбы и традиции. Фотографироваться перед матчем, пожимать руку сопернику и т.п-это традиции, а устраивать перепалки, крушить скамейки(Давид Налбандян), ракетки(Марат Сафин)-это другое. Я об этом речь веду.
Причем здесь азарт спортивной борьбы, если у этих двух затяжной личный конфликт? Просто за эпоху Бигов все привыкли к показным маскам с улыбками до ушей, вот и всё.
+8
0
+8
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Ярик01
Ответ Картман
Здесь не немецкий сайт? Обсуждают не Сашу Зверева? Ну так и отвалите - от Даниила и Степы ! ...
Почему у тебя ник с немецкой фамилией
+7
-1
+6
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Skip
А со Зверевым Даня фотался?
+5
-1
+4
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cosset
да кому эти приличия нужны! нужен матч качественный и напряженный, а отсутствие фото абсолютно все переживут спокойно.
+13
-10
+3
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murzzzzzilka
Ответ Skip
А со Зверевым Даня фотался?
Вроде, да
+3
0
+3
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S.Graf
Ну чё накинулись-то? Может, Даня причёску для фото не успел сделать, голову не помыл. Это же не он специалист по подбору шампуней
+3
0
+3
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S.Graf
Ответ Dym86
Мед до матча пошел в психологическую атаку. Демонстративно не стал фоткаться и выбрал прием в сложных условиях задержки из-за дождя. Сработало на начало.
Медвед всегда выбирает приём
+5
-3
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Ан Кот
пофик, но для накручивания интриги пойдет)
+3
-1
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atelos
Ответ mrs Bennet
Вы путаете азарт спортивной борьбы и традиции. Фотографироваться перед матчем, пожимать руку сопернику и т.п-это традиции, а устраивать перепалки, крушить скамейки(Давид Налбандян), ракетки(Марат Сафин)-это другое. Я об этом речь веду.
Ракетки крушил не один Сафин!
+1
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В Кол
Ответ mrs Bennet
Вы путаете азарт спортивной борьбы и традиции. Фотографироваться перед матчем, пожимать руку сопернику и т.п-это традиции, а устраивать перепалки, крушить скамейки(Давид Налбандян), ракетки(Марат Сафин)-это другое. Я об этом речь веду.
Мне кажется по той же причине, что и Кудкрметова перестала играть с Мертенс. Стефаносу и так очень нелегко.
+1
0
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mrs Bennet
Ответ PredatorMax
Лол, теннис стал прилизанным видом спорта лет 15, как раз с расцветом Биг-3, но еще в 90-е, и тем более раньше, там такие "джентльменские" конфликты были, что нынешнее поколение нервно курит в сторонке. Так что не стоит говорить про всегда.
Вы путаете азарт спортивной борьбы и традиции. Фотографироваться перед матчем, пожимать руку сопернику и т.п-это традиции, а устраивать перепалки, крушить скамейки(Давид Налбандян), ракетки(Марат Сафин)-это другое. Я об этом речь веду.
+3
-2
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japonka
Ответ Магнат
Точно фоткались, там всё абсолютно дружелюбно было.
Там не предлагали фотографироваться
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Williamssss
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Ответ mrs Bennet
А почему Даниил не стал фотографироваться? Теннис всегда считался джентльменским видом спорта. Будет очень жаль, если все благородные традиции уйдут на наших глазах.
Они ведут себя как дети. Медведев даже больше. Спеси и говна в нем хоть отбавляй.
+3
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goodloser
Офигеть! Это полуфинал Мастерса, а тут такой важный вопрос, почему они не сфотографировались. Да наплевать, не хотят фотографироваться, ну и не надо, лишь бы играли лучше.
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Dym86
Обидно наверное чуваку, который на жребий вышел, но Меду плевать
+5
-5
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Dym86
Мед до матча пошел в психологическую атаку. Демонстративно не стал фоткаться и выбрал прием в сложных условиях задержки из-за дождя. Сработало на начало.
+3
-3
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