Медведев и Циципас не стали фотографироваться перед полуфиналом в Риме
Даниил Медведев и Стефанос Циципас не сфотографировались у сетки перед полуфиналом в Риме.
Россиянин первым отошел от сетки после предматчевого жребия.
Отметим, что Хольгер Руне и Каспер Рууд сфотографировались перед своим полуфиналом.
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