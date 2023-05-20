Медведев и Циципас не стали фотографироваться перед полуфиналом в Риме

Даниил Медведев и Стефанос Циципас не сфотографировались у сетки перед полуфиналом в Риме.

Россиянин первым отошел от сетки после предматчевого жребия.

Отметим, что Хольгер Руне и Каспер Рууд сфотографировались перед своим полуфиналом.

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