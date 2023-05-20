Медведев судье по поводу дождя: «Я не хотел подавать. Ты мне не разрешил»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани по поводу дождя.

Медведев из-за осадков не хотел подавать при счете 4:3.

Судья: «Все так же, как когда ты подавал».

Медведев: «А я и не хотел подавать. Ты мне не разрешил. Сильный дождь».

Судья: «Я считаю, что корт пригоден».

В итоге при счете 4:4 матч на время остановили.

Лайани подошел к Циципасу: «Я понимаю, что ты сейчас подаешь, но это ради безопасности». Потом он обратился к Медведеву: «Дождь усиливается».

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30 комментариев

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S.Graf
А Даня-то прав оказался. Уже не первый косяк Лайани на турнире. Тоже стареет
+69
-8
+61
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sined2000
Что за поток сознания? Никакой осмысленности в тексте
+40
-5
+35
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Typizza
Лайани надо в отпуск. В каждом матче выводит игроков из себя.
+26
-1
+25
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Привет Этоя
Ответ S.Graf
А Даня-то прав оказался. Уже не первый косяк Лайани на турнире. Тоже стареет
По моему, последнее время все чем он занимается - самолюбование. Любая игра с судейством Лайани превращается в "театр одного актёра". Теннисисты - массовка
+26
-6
+20
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Pink Animals
Лайани поначалу еще много лет назад казался мне даже забавным и неординарным. Но чем дальше дело пошло, скажем так, актёр чересчур увлекся своей игрой и совсем потерял время и пространство. Многое ему прощали, судил он норм, но теперь с этими его ошибками на линиях, не знаю.. Плюс современная молодежь его знает гораздо меньше чем поколение Федаля, понаглее будут, раз Акелла промахнулся, теперь будут кусать нещадно.. "Уходя уходи", как говорится.
+15
0
+15
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Alla Tishkova
Вы хоть читайте перед публикацией или добавляйте контекст. Кто не смотрел ничего же непонятно.
+15
-1
+14
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Vano from Tbilisi
Ответ Tomtit
Кто-нибудь может объяснить что там реально произошло. Расшифруйте, плиз. Какой-то бессмысленный текст.
заставил медведа под дождем подавать, хотя по уму надо было останавливать. Когда медвед слил подачу тут же матч и остановили
+14
0
+14
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Alexxa
Ответ Tomtit
Кто-нибудь может объяснить что там реально произошло. Расшифруйте, плиз. Какой-то бессмысленный текст.
Там сильный дождь. Медведев возражал против продолжения игры, говоря об этом судье. Тот, по типу, что ты мол не на своей подаче (ну, то есть вульгарно говоря, хочет преимущество). А Медведев ему, что и на своей просил матч Вас остановить до этого... Что реально было и зафиксировано сейчас всеми медиа...
+13
0
+13
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billy_pilgrim
Ничего не понял.
+10
0
+10
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kyckoba
Ответ Typizza
Лайани надо в отпуск. В каждом матче выводит игроков из себя.
И с аутами косячит
+10
0
+10
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Привет Этоя
Ответ Йенс Мустерманн
Да и у даньки после истерики, во время которой у него голос аж на фальцет сорвался.
Как раз сегодня Даниил имел все основания возмущаться таким решением Лайани.
И истерики то особой не было.
+7
0
+7
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Alla Tishkova
Ответ S.Graf
А Даня-то прав оказался. Уже не первый косяк Лайани на турнире. Тоже стареет
Да, косячит не кисло Мухамед на этом турнире.
+5
-1
+4
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Dym86
Ответ Додик Аксель
Перед игрой писал, чтобы матч прошёл без вмешательства дождя, судьи и зрителей...
Зрители ещё не сказали своего слова
+3
0
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Андрей Судалин
Ответ S.Graf
А Даня-то прав оказался. Уже не первый косяк Лайани на турнире. Тоже стареет
Не стареет, а бронзовеет.
+3
0
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Alla Tishkova
Ответ S.Graf
Может, погода влияет, сырость. Он же горячий южный парень
Подмочило репутацию дождем ))
+3
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Hardy
косяк на косяке. где Евочка? где Кадер?
+2
0
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MWLR
Лайани просто главная звезда Римского мастерса)))
+2
0
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dedpihto59
Лайани косячит‼️
+2
0
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Tomtit
Кто-нибудь может объяснить что там реально произошло. Расшифруйте, плиз. Какой-то бессмысленный текст.
+2
0
+2
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Alla Tishkova
Ответ Typizza
Лайани надо в отпуск. В каждом матче выводит игроков из себя.
Да, что-то у него этот турнир не задался..
+2
0
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sashati
Тяжелая работа "из болота тащить бегемота")
Понять и простить!
+2
-1
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S.Graf
Ответ Привет Этоя
По моему, последнее время все чем он занимается - самолюбование. Любая игра с судейством Лайани превращается в "театр одного актёра". Теннисисты - массовка
Он всегда этим занимался
+2
-1
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S.Graf
Ответ Alla Tishkova
Да, косячит не кисло Мухамед на этом турнире.
Может, погода влияет, сырость. Он же горячий южный парень
+3
-3
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nick-basil
Особое мастерство - как пятый раз за день разминаться...
0
0
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Додик Аксель
Ответ Dym86
Зрители ещё не сказали своего слова
Ещё всё впереди... )))
+1
-1
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