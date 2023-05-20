Медведев судье по поводу дождя: «Я не хотел подавать. Ты мне не разрешил»

Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани по поводу дождя.

Медведев из-за осадков не хотел подавать при счете 4:3.

Судья: «Все так же, как когда ты подавал».

Медведев: «А я и не хотел подавать. Ты мне не разрешил. Сильный дождь».

Судья: «Я считаю, что корт пригоден».

В итоге при счете 4:4 матч на время остановили.

Лайани подошел к Циципасу: «Я понимаю, что ты сейчас подаешь, но это ради безопасности». Потом он обратился к Медведеву: «Дождь усиливается».

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