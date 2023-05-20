Медведев судье по поводу дождя: «Я не хотел подавать. Ты мне не разрешил»
Даниил Медведев поспорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани по поводу дождя.
Медведев из-за осадков не хотел подавать при счете 4:3.
Судья: «Все так же, как когда ты подавал».
Медведев: «А я и не хотел подавать. Ты мне не разрешил. Сильный дождь».
Судья: «Я считаю, что корт пригоден».
В итоге при счете 4:4 матч на время остановили.
Лайани подошел к Циципасу: «Я понимаю, что ты сейчас подаешь, но это ради безопасности». Потом он обратился к Медведеву: «Дождь усиливается».
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И истерики то особой не было.
Понять и простить!