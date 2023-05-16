Медведев о том, что хотел бы стать пилотом «Формулы-1»: «Посмотрим после окончания карьеры»

Теги ATP Формула-1 Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что пришел на интервью в полосатой олимпийке.

– Да, это немного похоже на финишный флаг, верно?

Многие люди на этой неделе сравнивали меня с пилотом «Формулы-1». Где-то 85% людей это сказали, 10% называли меня баскетболистом и еще 5% – рэпером.

Мне нравится «Формула-1». Мне кажется, я не так уж плох в гонках. Посмотрим после окончания карьеры. Если у меня будет время чем-то заняться, то кто знает».

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12 комментариев

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Valery24
Да,с твоим ростом,Даня,только в формулу-1 и идти😁
+24
-2
+22
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Анатолий Зубков
А заголовок как будто про секретаря совбеза и бывшего президента.
+5
0
+5
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ibra207
Ответ Schiaff1no
Ну кстати чисто технически возможно, гугл пишет 83 кг вес, всего 3 кг до минимального веса пилота с/без балласта.
+12 роста к самому высокому пилоту на сегодняшний день, нет даже чисто технически это будет невозможно)
+4
0
+4
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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Алонсо и в 80 лет пьяный управляя болидом одной рукой будет быстрее чем наш Даня
Так можно сказать про любого гонщика, который проехал больше одного Гран-при
+1
0
+1
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Red Line
Ответ Анатолий Зубков
А заголовок как будто про секретаря совбеза и бывшего президента.
и нынешнего главного алкаша страны)
+3
-2
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Oleg Olegov
Раз такое дело, то и рэпером можно стать
+1
-1
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Schiaff1no
Ответ Valery24
Да,с твоим ростом,Даня,только в формулу-1 и идти😁
Ну кстати чисто технически возможно, гугл пишет 83 кг вес, всего 3 кг до минимального веса пилота с/без балласта.
0
0
0
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Schiaff1no
Ответ ibra207
+12 роста к самому высокому пилоту на сегодняшний день, нет даже чисто технически это будет невозможно)
Чисто технически с нынешними баржами и под Яо Мина кокпит можно сварганить :)
Понятно, что никто не будет этого делать, но чисто с точки зрения техники и регламента ф1 проблем нет :) можно двигаться к мечте
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Kanan Jarrus
Ответ Minuvert
Так можно сказать про любого гонщика, который проехал больше одного Гран-при
так уфимского таксиста опередит и любой не проведший ни одного гран-при
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