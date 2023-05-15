Энди Маррей: «Если я сегодня не получу торт такого же размера, как у Алькараса, я просто ###### как разозлюсь 😡»

Энди Маррей с иронией отреагировал на торт, который подарил ему «Челленджер» в Бордо.

«Если я сегодня не получу торт такого же размера, как был у Алькараса, или даже чуть больше, я просто ###### как разозлюсь 😡», – написал Маррей в твиттере.

Во время «Мастерса» в Мадриде вызвало споры то, что именинный торт, который вручили Карлосу Алькарасу, был гораздо больше, чем тот, который получила Арина Соболенко. Директор турнира Фелисиано Лопес сказал, что «удивлен такой реакцией».

Фото: твиттер ATPChallenger.

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