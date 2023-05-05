Директор турнира в Мадриде о претензиях к размерам тортов Соболенко и Алькараса: «Удивлен такой реакцией»

Теги Фелисиано Лопес ATP WTA Виктория Азаренко Mutua Madrid Open Арина Соболенко Бьянка Андрееску Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Директор турнира в Мадриде отреагировал на претензии по поводу именинных тортов игроков.

Болельщиков удивило, что торт Карлоса Алькараса был больше, чем у Арины Соболенко. Виктория Азаренко и Бьянка Андрееску тоже высказались об этом в твиттере.

«Я удивлен такой реакцией на этот подарок!

1. Карлос только что выиграл свой матч и вышел в финал.

2. Он играл на центральном корте.

3. Соревнования международные, проводятся они в Испании.

P.S. Надеюсь, и Руне не расстроился из-за такого отношения 😜», – написал Фелисиано Лопес.

29 апреля Хольгеру Руне тоже исполнилось 20 лет, и турнир вручил ему торт. Датчанин в тот день не играл.

Турнир в Мадриде подарил Алькарасу на день рождения торт больше, чем Соболенко. Азаренко и Андрееску прокомментировали

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Ущемили по национальному и половому признакам))) Нечего оправдываться, если торт 🎂 как подарок то всем одинаковый было бы честно
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ответ Лёля Иванова
Ущемили по национальному и половому признакам))) Нечего оправдываться, если торт 🎂 как подарок то всем одинаковый было бы честно
Согласен, торт Арины раза в 2-3 больше, чем торт Руне, и не стыдно же им
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бэкхенд федерера
Ответ Никита Волк
Посмотрел бы я на вас на месте организаторов турнира, как вы так называемому "гостю" дарите роскошный торт, а своему соотечественнику просто маленькое пирожное для галочки) Может быть у вас дома и так, на таких мероприятиях точно по другому)
Да речь даже не о том, чтобы гостю побольше, а своему — поменьше. Просто надо было дарить плюс-минус одинаковые. И Руне, и Алькарасу, и Соболенко. А тут уж слишком большой контраст
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eurasian /Евроазиатка
Ответ Никита Волк
Ну главный тут пункт номер 3, что Карлос играет в своей стране на домашнем турнире и отношение к нему соответственное
Вообще по правилам гостеприимства гостям лучшее
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ответ Eurasian /Евроазиатка
Вообще по правилам гостеприимства гостям лучшее
Посмотрел бы я на вас на месте организаторов турнира, как вы так называемому "гостю" дарите роскошный торт, а своему соотечественнику просто маленькое пирожное для галочки) Может быть у вас дома и так, на таких мероприятиях точно по другому)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ответ бэкхенд федерера
Да речь даже не о том, чтобы гостю побольше, а своему — поменьше. Просто надо было дарить плюс-минус одинаковые. И Руне, и Алькарасу, и Соболенко. А тут уж слишком большой контраст
Я просто себя на место организаторов ставлю. Я бы тоже постарался для своего соотечественника, можно сказать надежды моей страны, в данном случае Испании, в теннисе на ближайшие лет 15. А так да, думаю, что нужен бы какой-нибудь регламент для такого
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Ну главный тут пункт номер 3, что Карлос играет в своей стране на домашнем турнире и отношение к нему соответственное
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweet Little Sister
торт - не призовые!
Должен быть одного размера для женщин и мужчин!
Муку и сахар зажали ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Вообще-то это сексизм, ущемление прав женщин. Феминистки всего мира, ваш выход.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BIG3
Ответ Йенс Мустерманн
А вот Рафику в прошлом году на RG тортик довольно скромненький подарили, но в довесок вручили самокат, аж с двумя шлемами ) Учись, Феля! https://youtu.be/I-aI8uvigDs
Ну у тебя память😆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vic_14
А если бы Алькарас не выиграл и не вышел в финал они бы торт поменьше подарили? у них там несколько было заготовлено?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ BIG3
Ну у тебя память😆
Так ему каждый год на RG дарят тортики, день рождения приходится как раз на даты его проведения )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Надо же, для кого-то имеет значение размер торта, удивили.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elaine
Дипломатия уровень бог :))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
А вот Рафику в прошлом году на RG тортик довольно скромненький подарили, но в довесок вручили самокат, аж с двумя шлемами )
Учись, Феля!
https://youtu.be/I-aI8uvigDs
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Дареному коню в зубы не смотрят, ну и все причины такой разницы понятны как дважды два)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eurasian /Евроазиатка
Ответ Никита Волк
Посмотрел бы я на вас на месте организаторов турнира, как вы так называемому "гостю" дарите роскошный торт, а своему соотечественнику просто маленькое пирожное для галочки) Может быть у вас дома и так, на таких мероприятиях точно по другому)
Не посмотрите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eurasian /Евроазиатка
Ответ владимир бредихин
это русское правило ,в Испании видимо другие правила
Я жила и работала в 12 странах, бывала в более чем 100. Везде это правило действует у нормальных людей, а в Испании так особенно. Опростоволосились организаторы, уж слишком возносят Алькараса, не подумав о других.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Ответ Eurasian /Евроазиатка
Ха-ха, пальцем в никуда. Менталитет, а скорее, свою жадность и бедность показываете вы.
Меня прежде всего волнует мой комфорт и желания моих близких, а не показуха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bobodo12
Ответ Йенс Мустерманн
Так ему каждый год на RG дарят тортики, день рождения приходится как раз на даты его проведения )
Джоковичу в прошлом году на РГ тоже подарили торт, самокат, но шлем был один. А ведь 35 лет и день рождения пришёлся на первый день турнира и действующий чемпион. Двух шлемов был достоин, однозначно. Даже трёх..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий