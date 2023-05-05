Директор турнира в Мадриде о претензиях к размерам тортов Соболенко и Алькараса: «Удивлен такой реакцией»

Директор турнира в Мадриде отреагировал на претензии по поводу именинных тортов игроков.

Болельщиков удивило, что торт был больше, чем у . и тоже высказались об этом в твиттере.

«Я удивлен такой реакцией на этот подарок!

1. Карлос только что выиграл свой матч и вышел в финал.

2. Он играл на центральном корте.

3. Соревнования международные, проводятся они в Испании.

P.S. Надеюсь, и Руне не расстроился из-за такого отношения 😜», – написал .

29 апреля тоже исполнилось 20 лет, и турнир вручил ему торт. Датчанин в тот день не играл.

Турнир в Мадриде подарил Алькарасу на день рождения торт больше, чем Соболенко. Азаренко и Андрееску прокомментировали

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