Директор турнира в Мадриде о претензиях к размерам тортов Соболенко и Алькараса: «Удивлен такой реакцией»
Директор турнира в Мадриде отреагировал на претензии по поводу именинных тортов игроков.
Болельщиков удивило, что торт Карлоса Алькараса был больше, чем у Арины Соболенко. Виктория Азаренко и Бьянка Андрееску тоже высказались об этом в твиттере.
«Я удивлен такой реакцией на этот подарок!
1. Карлос только что выиграл свой матч и вышел в финал.
2. Он играл на центральном корте.
3. Соревнования международные, проводятся они в Испании.
P.S. Надеюсь, и Руне не расстроился из-за такого отношения 😜», – написал Фелисиано Лопес.
29 апреля Хольгеру Руне тоже исполнилось 20 лет, и турнир вручил ему торт. Датчанин в тот день не играл.
Турнир в Мадриде подарил Алькарасу на день рождения торт больше, чем Соболенко. Азаренко и Андрееску прокомментировали
Должен быть одного размера для женщин и мужчин!
Муку и сахар зажали ?
Учись, Феля!
https://youtu.be/I-aI8uvigDs