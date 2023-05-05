Турнир в Мадриде подарил Алькарасу на день рождения торт больше, чем Соболенко. Азаренко и Андрееску прокомментировали

Турнир в Мадриде вручил Арине Соболенко и Карлосу Алькарасу именинные торты.

Сегодня Соболенко исполнилось 25 лет, Алькарасу – 20.

Виктория Азаренко и Бьянка Андрееску прокомментировали, что подарок, который испанец получил на корте, был в два раза больше. Азаренко и Андрееску репостнули твит болельщика, который написал «Разница в размере тортов поражает».

Азаренко отрегировала: «Точнее о таком отношении и не скажешь».

Андрееску написала: «Выглядит неправильно».

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