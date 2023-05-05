Турнир в Мадриде подарил Алькарасу на день рождения торт больше, чем Соболенко. Азаренко и Андрееску прокомментировали

Теги ATP WTA Виктория Азаренко Mutua Madrid Open Арина Соболенко Бьянка Андрееску Карлос Алькарас Теннис

Турнир в Мадриде вручил Арине Соболенко и Карлосу Алькарасу именинные торты.

Сегодня Соболенко исполнилось 25 лет, Алькарасу – 20.

Виктория Азаренко и Бьянка Андрееску прокомментировали, что подарок, который испанец получил на корте, был в два раза больше. Азаренко и Андрееску репостнули твит болельщика, который написал «Разница в размере тортов поражает».

Азаренко отрегировала: «Точнее о таком отношении и не скажешь».

Андрееску написала: «Выглядит неправильно».

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34 комментария

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Никита Волк
Не знаю, насколько неправильно, но логично, что своему теннисисту больше внимания
+33
-5
+28
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maSha
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю как насчёт торта, но Алькарас наверняка на долгие годы будет Федерером для тенниса, так сказать лицо АТР
С таким лицом ATP ждут тяжёлые годы)))
+31
-8
+23
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kyckoba
ATP так яростно продвигает Алькараса, что неудивительно.
+27
-4
+23
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sedric
Ответ maSha
С таким лицом ATP ждут тяжёлые годы)))
Молодой Федерер, особенно с длинными волосами, был очень страшненьким на самом деле. Тоже касается и молодого Надаля. Оба похорошели с годами.
+15
-2
+13
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LetTong
Ну так один из них свой местный, любимец публики. Странная претензия вообще
+17
-4
+13
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Alekster
Я считаю что Карлитосу надо было еще больше торт дарить, и чтоб из него выскакивала стриптизерша)) а вообще мне кажется в основном всем дарят торты обычных размеров (как у Аринки). В Мадриде местной звезде польстили.
+12
-1
+11
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guarana1
зато ей малинкой украсили по периметру)
+9
0
+9
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maSha
Ответ Самый адовый Крикун
Если Соболенко не хочет превратиться в Остапенко, то торт в самый раз, даже чересчур большой. Так что не понимаю обидок её коллег
А именинник торт в одно лицо обычно съедает? Ну, тогда у Штруфа появляются шансы на техническую победу.
+7
0
+7
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Самый адовый Крикун
Если Соболенко не хочет превратиться в Остапенко, то торт в самый раз, даже чересчур большой. Так что не понимаю обидок её коллег
+7
-1
+6
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Tarkovski
Так о фигуре заботятся, чего жаловаться-то?) Калории, все дела
+6
0
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ekaterina_)))
Но тортик слева намного симпатичнее)
+5
-1
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sedric
Ответ maSha
Про Федерера соглашусь, он и после не особо похорошел. Но молодой Надаль! Это же герой с обложки журнала для девочек или сериала какого про юную любофф. Не люблю Рафу, но истина дороже - был красавец.
Смотря какой. 19-летний Надаль из 2005, с длинными волосами и длинными шортами отталкивал. А вот уже годиков через 5, когда ему поправили имидж, тогда да, был красавец.
+5
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Мария Малезич
кринж
+6
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maSha
Ответ Никита Волк
Не знаю, насколько неправильно, но логично, что своему теннисисту больше внимания
Вот в России было бы наоборот. Разница в менталитетах.
+7
-3
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Владимир Владимирович
Ответ Йенс Мустерманн
Азаренко ладно, с натяжкой как-то ещё можно её твит воспринять, типа соотечественница, член совета игроков WTA, борец за равноправие, но канадская конокрадка чего сюда вписалась?
Женская солидарность )
+4
0
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BIG3
Как говорится, пока не увидишь... или всё познается в сравнении)) вспомнился эксперимент учёных над макаками) держа их рядом в соседних клетках давали одинаковые задания. Выполнили и получили кусочек огурца. И в один прекрасный день, те же задания, но только одному уже виноградик, а другому так же огурчик. И в результате взбешёная макака получавшая огурцы отказалась от огурчиков и на отрез отказалась выполнять задания)
+3
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maSha
Ответ sedric
Молодой Федерер, особенно с длинными волосами, был очень страшненьким на самом деле. Тоже касается и молодого Надаля. Оба похорошели с годами.
Про Федерера соглашусь, он и после не особо похорошел. Но молодой Надаль! Это же герой с обложки журнала для девочек или сериала какого про юную любофф. Не люблю Рафу, но истина дороже - был красавец.
+6
-4
+2
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Йенс Мустерманн
Ответ guarana1
Призовые вроде как не приплели в этот раз и ладно
В Мадриде призовые равные.
+4
-2
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daiv18
Ответ Владимир Владимирович
Не знаю как насчёт торта, но Алькарас наверняка на долгие годы будет Федерером для тенниса, так сказать лицо АТР
Как же был хорош Сафин))
+1
0
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kyckoba
Ответ @yramydr
Ну так давайте объективно, он сейчас возможно лучший теннисист
Возможно. Я не отрицаю его таланта и феноменальных умений для 20 лет. Но есть какие-то границы, его промо из всех дыр уже вызывает обратный эффект у многих. Ну и с тортом они однозначно облажались.
+2
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@yramydr
Ответ kyckoba
ATP так яростно продвигает Алькараса, что неудивительно.
Ну так давайте объективно, он сейчас возможно лучший теннисист
+2
-1
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antares-s
Естественно... Свой ребёнок Дороже.))
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Владимир Владимирович
Не знаю как насчёт торта, но Алькарас наверняка на долгие годы будет Федерером для тенниса, так сказать лицо АТР
+8
-7
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pizzatcarizza
Ответ maSha
Вот в России было бы наоборот. Разница в менталитетах.
пример есть подобного?
0
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guarana1
Призовые вроде как не приплели в этот раз и ладно
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