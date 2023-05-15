Алькарас о поражении от №135 Марожана: «Он все время играл на одном уровне и заслужил победу от первого до последнего очка»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Фабиан Марожан Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Фабиана Марожана.

«Нет, нет, нет. Физически я был в полном порядке, просто чувствовал себя некомфортно. Он заставил меня так чувствовать себя на корте. Весь матч он играл агрессивно. Был точен и в корте, и с задней линии. Мне было трудно включиться в матч, в розыгрыши. Я допускал много ошибок, которые обычно не делаю.

Разумеется, в теннисе случаются такие дни, и с ними нужно справляться. Во втором сете я был близок, у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Он все время играл на одном уровне.

Он заслужил победу от первого до последнего очка».

Ого, Алькараса повалил №135 в мире! Он фанат Джейсона Стейтема и Надаля

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6 комментариев

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billy_pilgrim
Карлос молодец, отдал должное сопернику.
Никаких отмазок.
Респект!
+17
-2
+15
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Hardy
достойное интервью. соперник и правда играл вдохновенно и мощно
+11
-2
+9
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инок
Молодец Алькарас, что отметил игру соперника. Среди молодых много талантов и венгр Марожан себя ещё проявит. Удачи ему и не задирать нос!
+9
-3
+6
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dimamak10
Даня бы сказал что никогда не видел чтоб так играла 135я ракетка
+5
0
+5
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Welshman09
Почему то вспомнились строчки Николая Корнейчукова:

"Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося..." (с)

П.С. Ни разу не наезд на реально очень талантливого Карлоса... Просто достали неофиты возникающей на наших глазах его секты, считающие его чуть ли не преемником всех достоинств Биг-3 вместе взятых и заранее объявивших Алькараса победителем всего и вся на ближайшие годы, при том, что двое из Биг-3 пока ещё играют в АТП-туре!
+6
-2
+4
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SKA Rostov1992
Эпично будет если этот Марожан попадёт на Аслана в квале РГ...не хотелось бы 😬
+1
0
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