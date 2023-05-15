Алькарас о поражении от №135 Марожана: «Он все время играл на одном уровне и заслужил победу от первого до последнего очка»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Фабиана Марожана.

«Нет, нет, нет. Физически я был в полном порядке, просто чувствовал себя некомфортно. Он заставил меня так чувствовать себя на корте. Весь матч он играл агрессивно. Был точен и в корте, и с задней линии. Мне было трудно включиться в матч, в розыгрыши. Я допускал много ошибок, которые обычно не делаю.

Разумеется, в теннисе случаются такие дни, и с ними нужно справляться. Во втором сете я был близок, у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Он все время играл на одном уровне.

Он заслужил победу от первого до последнего очка».

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