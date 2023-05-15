Марожан о победе над Алькарасом: «Прошлой ночью это мне приснилось, а теперь случилось на самом деле»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Фабиан Марожан Теннис

Фабиан Марожан прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Риме.

Марожан на этой неделе 135-я ракетка мира. Он победил 6:3, 7:6(4).

«Трудно что-то сказать. Я очень, очень рад. Представить себе такого не могу. Прошлой ночью это мне приснилось (смеется), а теперь случилось на самом деле. Я очень, очень рад. Вчера меня спрашивали об этом матче. Я сказал, что постараюсь сделать нечто особенное, выиграть несколько геймов или сет, типа того. И вот я обыграл №1 в мире (сейчас Алькарас второй – Sports.ru). Он лучший в нашем спорте. Поэтому я очень рад».

Ого, Алькараса повалил №135 в мире! Он фанат Джейсона Стейтема и Надаля

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10 комментариев

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Северо-западный фронт
карася пожарили на венгерской сковородке 😁😁😁
+7
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+7
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Лёля Иванова
Сон оказался вещим))
+6
0
+6
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Stivi M.D.
Забавно, что чел заовнил Карася его же оружием - дропшотами
+3
-1
+2
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Дмитрий Калашников
Ответ бэкхенд федерера
Кто смотрел: Марожан был так хорош или Алькарас сливал? Просто результат так удивляет, что кажется, что Карась спецом залетел на один круг чисто рейтинг обновить и отлетел отдыхать до РГ
венгр победил по делу!
+2
0
+2
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scanner c
Ответ Северо-западный фронт
карася пожарили на венгерской сковородке 😁😁😁
его же приемами дроп шотами
+2
-1
+1
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бэкхенд федерера
Кто смотрел: Марожан был так хорош или Алькарас сливал? Просто результат так удивляет, что кажется, что Карась спецом залетел на один круг чисто рейтинг обновить и отлетел отдыхать до РГ
0
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Денис Шмелев
Насколько понимаю, на этом мастерсе Марожан дебютировал в основных сетках ATP-турниров. Дебютант, который обыгрывает ракетку № 2, - такое было когда-нибудь?
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dedpihto59
Ответ бэкхенд федерера
Кто смотрел: Марожан был так хорош или Алькарас сливал? Просто результат так удивляет, что кажется, что Карась спецом залетел на один круг чисто рейтинг обновить и отлетел отдыхать до РГ
Всё по делу💪‼️Карась старался🤷‍♀️
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свободу попугаю
Ответ бэкхенд федерера
Кто смотрел: Марожан был так хорош или Алькарас сливал? Просто результат так удивляет, что кажется, что Карась спецом залетел на один круг чисто рейтинг обновить и отлетел отдыхать до РГ
венгр был очень хорош и выиграл заслуженно
0
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BIG3
Ответ бэкхенд федерера
Кто смотрел: Марожан был так хорош или Алькарас сливал? Просто результат так удивляет, что кажется, что Карась спецом залетел на один круг чисто рейтинг обновить и отлетел отдыхать до РГ
Задушил Карлоса дропшотами можно сказать))
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