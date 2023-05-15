Марожан о победе над Алькарасом: «Прошлой ночью это мне приснилось, а теперь случилось на самом деле»

Фабиан Марожан прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в Риме.

Марожан на этой неделе 135-я ракетка мира. Он победил 6:3, 7:6(4).

«Трудно что-то сказать. Я очень, очень рад. Представить себе такого не могу. Прошлой ночью это мне приснилось (смеется), а теперь случилось на самом деле. Я очень, очень рад. Вчера меня спрашивали об этом матче. Я сказал, что постараюсь сделать нечто особенное, выиграть несколько геймов или сет, типа того. И вот я обыграл №1 в мире (сейчас Алькарас второй – Sports.ru). Он лучший в нашем спорте. Поэтому я очень рад».

Ого, Алькараса повалил №135 в мире! Он фанат Джейсона Стейтема и Надаля

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