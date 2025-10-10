Риндеркнеш впервые вышел в полуфинал «Мастерса» и дебютирует в топ-40
54-я ракетка мира Артур Риндеркнеш вышел в полуфинал турнира в Шанхае.
Он победил 13-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:4.
Француз вышел в седьмой полуфинал в карьере и первый на «Мастерсе».
Кроме того, он одержал седьмую победу над игроком топ-20 в сезоне. Теперь его баланс против первой двадцатки в этом году – 7:8.
В живом рейтинге Риндеркнеш поднялся на 37-ю строчку – это лучшая позиция в его карьере.
Дальше он встретится с Даниилом Медведевым или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости