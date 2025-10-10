Гауфф вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
Третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в полуфинал тысячника в Ухане.
Американка обыграла №57 мирового рейтинга Лауру Зигемунд – 6:3, 6:0.
Для Гауфф это пятый полуфинал в сезоне – ранее она дошла до этой стадии на тысячниках в Мадриде, Риме и Пекине и на «Ролан Гаррос». Ее баланс в полуфиналах в этом году – 3:1.
Это 12-й полуфинал тысячника для 21-летней Гауфф – только Мартина Хингис (33) и Мария Шарапова (15) вышли в большее количество полуфиналов на турнирах этой категории до 22 лет. При этом баланс Гауфф – 4:7.
Гауфф повторила прошлогодний результат в Ухане и теперь сыграет с Игой Швентек или Жасмин Паолини.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
