Пегула четвертый год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Шестая ракетка мира Джессика Пегула сыграет на итоговом турнире WTA.

Ранее она вышла в полуфинал тысячника в Ухане, победив Катерину Синякову – 2:6, 6:0, 6:3. Пегула отобралась на итоговый четвертый год подряд.

В этом сезоне американка выиграла три турнира – Остин, Чарлстон и Бад-Хомбург, а также дошла до полуфинала US Open.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Риаде с 1 по 8 ноября. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко , Ига Швентек , Коко Гауфф , Аманда Анисимова и Мэдисон Киз .