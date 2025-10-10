Пегула четвертый год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Шестая ракетка мира Джессика Пегула сыграет на итоговом турнире WTA.
Ранее она вышла в полуфинал тысячника в Ухане, победив Катерину Синякову – 2:6, 6:0, 6:3. Пегула отобралась на итоговый четвертый год подряд.
В этом сезоне американка выиграла три турнира – Остин, Чарлстон и Бад-Хомбург, а также дошла до полуфинала US Open.
Итоговый турнир пройдет в Эр-Риаде с 1 по 8 ноября. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.
