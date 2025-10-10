Соболенко о серии из 20 побед на турнире в Ухане: «Это просто сумасшествие. Каждый раз, когда здесь играю, чувствую себя как дома»

Арина Соболенко прокомментировала победу в 1/4 финала в Ухане.

Первая ракетка мира обыграла Елену Рыбакину со счетом 6:3, 6:3. Теперь ее баланс на этом тысячнике – 20:0.

– Елена [Рыбакина] отличная теннисистка и очень хороший человек. Всегда тяжело с ней играть. У нас большая история противостояний – всегда получаются напряженные и интересные матчи. Она постоянно заставляет меня выкладываться на максимум. Очень довольна сегодняшним выступлением и победой. И правда рада поддержке болельщиков – спасибо всем, кто пришел.

– Ты ни разу здесь не проиграла, взяла три титула. Как объяснить такую невероятную серию?

– Наверное, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно говоря, это просто сумасшествие, – сказала Соболенко в интервью на корте.