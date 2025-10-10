  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о серии из 20 побед на турнире в Ухане: «Это просто сумасшествие. Каждый раз, когда здесь играю, чувствую себя как дома»
1

Соболенко о серии из 20 побед на турнире в Ухане: «Это просто сумасшествие. Каждый раз, когда здесь играю, чувствую себя как дома»

Арина Соболенко прокомментировала победу в 1/4 финала в Ухане.

Первая ракетка мира обыграла Елену Рыбакину со счетом 6:3, 6:3. Теперь ее баланс на этом тысячнике – 20:0.

– Елена [Рыбакина] отличная теннисистка и очень хороший человек. Всегда тяжело с ней играть. У нас большая история противостояний – всегда получаются напряженные и интересные матчи. Она постоянно заставляет меня выкладываться на максимум. Очень довольна сегодняшним выступлением и победой. И правда рада поддержке болельщиков – спасибо всем, кто пришел.

– Ты ни разу здесь не проиграла, взяла три титула. Как объяснить такую невероятную серию?

– Наверное, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно говоря, это просто сумасшествие, – сказала Соболенко в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoWuhan Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пегула четвертый год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA
3 минуты назад
Ухань (WTA). Гауфф играет с Зигемунд, Швентек встретится с Паолини, Соболенко, Пегула вышли в 1/2 финала
3849 минут назадLive
Шанхай (ATP). Оже-Альяссим играет с Риндеркнешем, Медведев встретится с де Минауром, Джокович вышел в 1/2 финала
274сегодня, 07:19Live
Федерер приехал на «Мастерс» в Шанхае
8сегодня, 07:01Фото
Соболенко одержала 20-ю победу подряд на тысячнике в Ухане – она ни разу не проигрывала на турнире
сегодня, 06:51
Пегула одержала 50-ю победу в сезоне
сегодня, 06:16
Джокович о том, что до сих пор поражает его в спорте: «Центральный корт «Уимблдона»
5вчера, 20:32
Вашеро перед матчем с Джоковичем в Шанхае: «Для меня очень многое значит то, что я сыграю хотя бы с кем-то из Большой тройки»
2вчера, 19:08
Джокович в ответ на то, что ему осталось 2 победы до титула в Шанхае: «Возможно, вам кажется, что это просто – но на таком уровне нет легких побед»
9вчера, 17:12
«Я бы очень-очень расстроился, если бы кто-то поцарапал мою машину». Синнер ответил, как бы отреагировал в разных ситуациях
16вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото