Алькарас впервые с 2021-го проиграл сопернику из-за пределов топ-100

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карлос Алькарас Фабиан Марожан Теннис

Карлос Алькарас уступил в третьем круге в Риме 135-й ракетке мира Фабиану Марожану – 3:6, 6:7(4).

Алькарас не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с 2021-го, когда на парижском «Мастерсе» его победил Юго Гастон.

Это третье поражение Алькараса в 33 матчах этого сезона. Он не выбывал с турниров в третьем круге с Australian Open-2022.

Несмотря на ранний вылет, на следующей неделе Алькарас станет первой ракеткой мира.

Марожан впервые играл в основной сетке на турнире ATP. Он чемпион двух «Челленджеров» и пяти турниров ITF.

23-летний венгр впервые в карьере встречался с соперником из топ-20. До «Мастерса» у него не было ни одной победы над топ-100, в Риме он прошел трех соперников этого уровня подряд.

Теперь он встретится с Борной Чоричем.

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41 комментарий

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Никита Волк
Ответ Дмитрий Шакиров
А как хвалили -то, великим уже называли) когда же всё поймут, что на дистанции смотреть надо
Проиграл за полтора года впервые сопернику из-за пределов топ-100 - как хвалили то, на дистанции смотреть надо 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Надаль никогда не проигрывал Дастину с Росолом же. Ноле никогда не проигрывал Истомину с Веселым, а Роджер никогда не вылетал от Донского со Стаховским
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Ан Кот
зазнался Карасик 😁
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ChefJhonnyMorgan
Красавчик Марожан👍🏻
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Lanapiano
Немного спустится с небес на землю, ничего страшного
+4
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jonnysilverhand01
Все, звездочка погасла
+3
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Охота на енота
Коллапс ГОАТовости Карася, не меньше)).
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Дмитрий Шакиров
А как хвалили -то, великим уже называли)
когда же всё поймут, что на дистанции смотреть надо
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Dm ycontact
Поздравляю 135-ю ракетку мира, Фабиана Моржана с прекрасной победой над (временно, но все же первой) ракеткой и желаю ему успехов. Спасибо ему за свой зрелищный теннис и за радость от победы, которую он подарил нам, очень многим.
+3
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Wesker
Слабый тур
Бггг
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Зорькин
Ответ Большой Сэми
И правильно сделал Карлитос. К Парижу лучше подходить свежим
В 20 лет быть таким рассчётливым и думать о "свежести" такое себе оправдание. :))
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Другая_
Шта? 😳 Ну почему это был не какой-нибудь Шевченко))
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Сергей Чугунников
Недонастроился Карась, бывает.
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Daniel
Ловил очень жесткие флешбеки с матча Медведева против Ван Райтховена в 2022 в Хертенгебоше
Тоже какой-то ноунейм, играющий чуть ли не первый турнир АТП в жизни против 1-2 ракетки мира
И тоже абсолютно колоссально и мощно атакуя
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Railway/
Поражение Алькараса всегда праздник
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Wesker
Ответ Lana5
Тактический слив
Надо было только свой бокс предупредить, а то бедолага Ферреро весь тай теребил свой нос.
+2
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инок
Ответ Большой Сэми
И правильно сделал Карлитос. К Парижу лучше подходить свежим
Ничто Карлосу не мешало ещё пару кругов поиграть. Но Марожан был против..)
+3
-1
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Африкан Богаевский
Ответ Дмитрий Шакиров
А как хвалили -то, великим уже называли) когда же всё поймут, что на дистанции смотреть надо
он просто устал , плюс сливается перед РГ
+3
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Евгений Фабиянчук
я правильно понимаю, что Фабиан (лол) Марожан будущий мультишлемник?)
+1
0
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Большой Сэми
И правильно сделал Карлитос. К Парижу лучше подходить свежим
+6
-5
+1
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Никита Волк
Ответ Никита Волк
Проиграл за полтора года впервые сопернику из-за пределов топ-100 - как хвалили то, на дистанции смотреть надо 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 Надаль никогда не проигрывал Дастину с Росолом же. Ноле никогда не проигрывал Истомину с Веселым, а Роджер никогда не вылетал от Донского со Стаховским
У каждого бывает турнир жизни, но для 95% это единственный удачный турнир за всю карьеру
+3
-2
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Wesker
Ответ Евгений Фабиянчук
писал, что Маррей величайший?
Хуже. Сэр всея тенниса.
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Lana5
Тактический слив
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fusionax
ничего себе новости, что произошло? Взломали Карлоса? недонастроился? травма?
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Aa aaa
взял топ 1 и отдыхать поехал, здорово
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Yerbol Boyarissov
Ответ Большой Сэми
И правильно сделал Карлитос. К Парижу лучше подходить свежим
Судя как он на тай-брейке с 4-1 отдал на 4-7 то смело верится в слив)
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