Алькарас впервые с 2021-го проиграл сопернику из-за пределов топ-100

уступил в третьем круге в Риме 135-й ракетке мира Фабиану Марожану – 3:6, 6:7(4).

Алькарас не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с 2021-го, когда на парижском «Мастерсе» его победил Юго Гастон.

Это третье поражение Алькараса в 33 матчах этого сезона. Он не выбывал с турниров в третьем круге с Australian Open-2022.

Несмотря на ранний вылет, на следующей неделе Алькарас станет первой ракеткой мира.

Марожан впервые играл в основной сетке на турнире . Он чемпион двух «Челленджеров» и пяти турниров ITF.

23-летний венгр впервые в карьере встречался с соперником из топ-20. До «Мастерса» у него не было ни одной победы над топ-100, в Риме он прошел трех соперников этого уровня подряд.

Теперь он встретится с Борной Чоричем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе