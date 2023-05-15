Алькарас впервые с 2021-го проиграл сопернику из-за пределов топ-100
Карлос Алькарас уступил в третьем круге в Риме 135-й ракетке мира Фабиану Марожану – 3:6, 6:7(4).
Алькарас не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с 2021-го, когда на парижском «Мастерсе» его победил Юго Гастон.
Это третье поражение Алькараса в 33 матчах этого сезона. Он не выбывал с турниров в третьем круге с Australian Open-2022.
Несмотря на ранний вылет, на следующей неделе Алькарас станет первой ракеткой мира.
Марожан впервые играл в основной сетке на турнире ATP. Он чемпион двух «Челленджеров» и пяти турниров ITF.
23-летний венгр впервые в карьере встречался с соперником из топ-20. До «Мастерса» у него не было ни одной победы над топ-100, в Риме он прошел трех соперников этого уровня подряд.
Теперь он встретится с Борной Чоричем.
Надаль никогда не проигрывал Дастину с Росолом же. Ноле никогда не проигрывал Истомину с Веселым, а Роджер никогда не вылетал от Донского со Стаховским
когда же всё поймут, что на дистанции смотреть надо
Бггг
Тоже какой-то ноунейм, играющий чуть ли не первый турнир АТП в жизни против 1-2 ракетки мира
И тоже абсолютно колоссально и мощно атакуя