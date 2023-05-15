Пивоварова об интервью Sports.ru с Жук: «Соня нашла в себе силы поделиться откровенной историей и получила волну хейта»
Анастасия Пивоварова посвятила пост в инстаграме Софье Жук.
На прошлой неделе на Sports.ru вышло интервью с Жук.
«Не могу пройти мимо истории с Соней Жук 💔
Так обидно читать комментарии, когда ты знаешь человека лично и понимаешь за каким панцирем скрывает свою ранимую душу, чтобы ему не причинили боль.
Соня после карьеры закрылась, полностью отреклась от своего теннисного прошлого, скрывала боль и страдания. На днях нашла в себе силы, чтобы поделиться своей откровенной историей и получила волну хейта, с отсутствием адекватной оценки ее достижений и полным непониманием, что за счастье свое она заплатила большую цену, а не «с неба на нее все свалилось».
К сожалению, в спорте очень часто возникают моменты, когда спортсмен выгорает и страдает ментально. Редко находят в себе силы этим делиться, но даже когда находят, не всегда сталкиваются с поддержкой. Помимо отсутствия принятия, в картине мира многих людей непонимание, что травмы могут быть не только физические, но и психологические.
Тем более, что после завершения карьеры сверху еще накладывается страх неизвестности и полного «одиночества».
«Одиночество», когда теряешь команду, твой тренер больше не «ведет тебя за руку» по карьере, менеджер почему-то резко перестает общаться, спонсоры пропадают, фанаты теряют интерес, проявляется недостаток внимания, да еще и семейную жизнь нужно научиться выстраивать, когда не нужно никуда каждую неделю летать и 10 месяцев в год отсутствовать дома, научиться общаться и видеться каждый день, научиться помнить о своих обязанностях в семье и то, что теперь весь мир вокруг тебя не крутится.
Когда Соня закончила теннисную карьеру, она выбрала то, что ей всегда было интересно – машины. Сначала работала сотрудником в компании, которая сдает в аренду элитные машины, чтобы набраться опыта. Затем создала свой бизнес по аренде элитных авто и сейчас успешно его развивает. Параллельно открыла салон красоты, а также зарабатывает на рекламе в инстаграм.
Убежав из теннисного мира, Софья осталась совершенно одна в Америке с ограниченными финансовыми возможностями, не пониманием, что делать. Не было не только человека, который мог помочь, «пристроить» Соню, ей даже не с кем было поговорить по душам и получить моральную поддержку. Уже не говоря про то, что гиперопека со стороны родителей оставляет жирный след в психике и даже психологи не всегда могут помочь.
Приходилось работать по 20 часов в день, искать чем заниматься, чтобы обеспечивать себя. Сама за себя отвечала и сама всего добивалась.
После прочтения интервью, я еще раз убедилась, как важна поддержка спортсменов после завершения карьеры. И рада, что взялась за такую сложную и глобально важную миссию ❤️», – написала Пивоварова, чемпионка 10 одиночных турниров ITF.
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(краткое содержание вью)
Ну, теперь свою ранимую душу она надежно скрывает за двумя большими, силиконовыми панцирями.
Как в том старом анекдоте.
Живу бедно: сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши, телефон без кнопок.
А если серьезно, то что она такого пережила? У нас полстраны работает не меньше, а то и больше, чем она, и при этом не разъезжают на мерседесах с 18-ти лет.
У неё жизнь сложилась замечательно и плакаться о том, как ей пришлось тяжело, заявляя при этом, как она всего добилась сама - это верх эгоизма и наглая ложь.
Почему ложь? Достаточно почитать её комментарии, каких либо адекватных мыслей там попросту нет, только детская истерия и инфантилизм. А без наличия мозгов такие деньги одним лишь трудом не заработать. Значит дело в чём то другом, верно?
Знаю людей, которые пашут всю жизнь на износ, и вложили куда больше усилий, чем она, но живут на грани бедности.
Правда их почему то никто не жалеет.