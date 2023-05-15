Пивоварова об интервью Sports.ru с Жук: «Соня нашла в себе силы поделиться откровенной историей и получила волну хейта»

Анастасия Пивоварова посвятила пост в инстаграме Софье Жук.

На прошлой неделе на Sports.ru вышло интервью с Жук.

«Не могу пройти мимо истории с Соней Жук 💔

Так обидно читать комментарии, когда ты знаешь человека лично и понимаешь за каким панцирем скрывает свою ранимую душу, чтобы ему не причинили боль.

Соня после карьеры закрылась, полностью отреклась от своего теннисного прошлого, скрывала боль и страдания. На днях нашла в себе силы, чтобы поделиться своей откровенной историей и получила волну хейта, с отсутствием адекватной оценки ее достижений и полным непониманием, что за счастье свое она заплатила большую цену, а не «с неба на нее все свалилось».

К сожалению, в спорте очень часто возникают моменты, когда спортсмен выгорает и страдает ментально. Редко находят в себе силы этим делиться, но даже когда находят, не всегда сталкиваются с поддержкой. Помимо отсутствия принятия, в картине мира многих людей непонимание, что травмы могут быть не только физические, но и психологические.

Тем более, что после завершения карьеры сверху еще накладывается страх неизвестности и полного «одиночества».

«Одиночество», когда теряешь команду, твой тренер больше не «ведет тебя за руку» по карьере, менеджер почему-то резко перестает общаться, спонсоры пропадают, фанаты теряют интерес, проявляется недостаток внимания, да еще и семейную жизнь нужно научиться выстраивать, когда не нужно никуда каждую неделю летать и 10 месяцев в год отсутствовать дома, научиться общаться и видеться каждый день, научиться помнить о своих обязанностях в семье и то, что теперь весь мир вокруг тебя не крутится.

Когда Соня закончила теннисную карьеру, она выбрала то, что ей всегда было интересно – машины. Сначала работала сотрудником в компании, которая сдает в аренду элитные машины, чтобы набраться опыта. Затем создала свой бизнес по аренде элитных авто и сейчас успешно его развивает. Параллельно открыла салон красоты, а также зарабатывает на рекламе в инстаграм.

Убежав из теннисного мира, Софья осталась совершенно одна в Америке с ограниченными финансовыми возможностями, не пониманием, что делать. Не было не только человека, который мог помочь, «пристроить» Соню, ей даже не с кем было поговорить по душам и получить моральную поддержку. Уже не говоря про то, что гиперопека со стороны родителей оставляет жирный след в психике и даже психологи не всегда могут помочь.

Приходилось работать по 20 часов в день, искать чем заниматься, чтобы обеспечивать себя. Сама за себя отвечала и сама всего добивалась.

После прочтения интервью, я еще раз убедилась, как важна поддержка спортсменов после завершения карьеры. И рада, что взялась за такую сложную и глобально важную миссию ❤️», – написала Пивоварова, чемпионка 10 одиночных турниров ITF.

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