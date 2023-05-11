Жук о том, что возненавидела теннис из-за давления: «Мама была со мной 24/7. Я плакала из-за этого, закрывалась в ванной, чтобы просто побыть одной»

Теги WTA Софья Жук Теннис

Софья Жук в интервью Sports.ru рассказала, почему ушла из тенниса в 20 лет.

Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

– Когда вы разлюбили теннис? Когда вы совсем маленькой уже выигрывали взрослые турниры (первый профессиональный титул выиграла в 14 – Sports.ru), вам тоже не нравилось? 

– Мне нравилось играть по юниорам, потому что тогда это была чисто игра. Просто играть мне нравилось. В 17-18 лет, при переходе во взрослый тур, тоже еще нравилось, но потом уже случались нервные срывы, я много раз хотела бросить теннис. 

– Как справлялись с такими моментами?

– Отдыхала несколько дней и возвращалась на корт. Но потом в 2018-м я отыграла первый полный профессиональный сезон, все расписание. И когда в конце года представила, что так будет выглядеть моя жизнь следующие 10 лет, я решила, что не хочу так жить.

Призовых я не видела, их получали родители. Единственное – я поставила маме условие, что с призовых покупаю себе машину, о которой мечтала с 13 лет, иначе играть дальше не буду. Она согласилась, и это единственные деньги из моих призовых, которые я получила, до двух последних турниров.

Тогда в 2018-м я подумала: ну окей, буду я призовые потом получать себе. Ну куплю я себе дом классный, ну машину. И чего, я вижу ее, что ли? Я вижу ее несколько раз в год, когда межсезонье в ноябре. Какой смысл иметь эти красивые вещи, если я их никогда не вижу?

– Что больше всего не нравилось в теннисной жизни?

– Что видишь только аэропорт, отель, корт. В отеле замок на двери отклоняет карточку, и ты такая: это что, не мой номер? И понимаешь, что этот номер комнаты у тебя был на прошлой неделе. И где бы я ни была, я ничего не видела, потому что после часов пахоты на корте ты хочешь только упасть в кровать.

– Но ведь все игроки через это проходят. Почему кто-то справляется, а вы не смогли? Чего вам не хватило?

– Я считаю, что могла бы еще поиграть, если бы на мне не было такого давления от семьи, родителей. Мой агент тоже сделал очень много ошибок. Там очень много деталей, но в целом от меня хотели, чтобы я до [турниров] уровня 1 поднялась за неделю. 

Меня херачили давлением, а я была ребенком. Я так завидовала девочкам-американкам, которые приезжали на турниры с тренером, смеялись, общались со всеми, выходили в город. У них жизнь продолжалась, они кроме тенниса еще видели жизнь. Я не видела нихера, мне нельзя было ничего.

– С кем вы общались?

– Ни с кем. Даже вечером в гостинице мне говорили: давай еще сделаем имитацию, давай посмотрим теннис, посмотри это, изучи то. Когда я начала играть взрослые турниры – там в раздевалки не пускают никого, кроме игроков, – у меня первый раз появился шанс поговорить с девочками, которые со мной всегда пытались общаться, а мне не давали. И я разговаривала с ними об этом, и почти ни у кого не было такого, как у меня.

***

Со мной же мама была 24/7. Я плакала из-за этого, от усталости крышу сносило, я закрывалась в ванной, чтобы просто побыть одной. На турнирах мама стояла у входа в раздевалку, чтобы я не провела там больше десяти минут. Контроль был очень жесткий. А когда я в 2019-м перед «Ролан Гаррос» сказала маме, что бросаю спорт, она на следующий день уехала.

– Обиделась?

– Да. Сказала, что я пожалею, что я ничего не смогу, что мне 19 лет и я ничего не умею, кроме тенниса, что через полгода позвоню ей и плакать буду: «Мама, помоги, я возвращаюсь в Россию». Но меня такое – когда мне говорят, что я чего-то не смогу, – наоборот, подстегивает.

С мамой мы с тех пор не виделись и очень долго не общались. Года два, даже когда мы как-то общались, каждый раз все заканчивалось ссорой. Поэтому я просто стала избегать любых разговоров. У меня и так слишком много всего происходило, чтобы еще это вывозить.

– И как у вас сейчас?

– Только за последний год более-менее наладились отношения. Мама поняла свои ошибки и что, если бы ее отношение ко мне не было таким жестким, может быть, все было бы по-другому. Она много за что извинилась передо мной – и я действительно ждала этих извинений.  

Но ей потребовалось два года, чтобы понять, какие ошибки она сделала, а у меня осталось много психологических травм, которые мне мешали по жизни: в отношениях, в работе. Стоило человеку сделать какую-то минимальную попытку в чем-то меня проконтролировать или что-то запретить – все, я сразу вспоминала [как было с мамой], думаю, что сейчас начнется: делай то, так не делай, во сколько придешь, – и человек сразу шел на хрен.

– А почему, вы думаете, мама так контролировала вас? Чтобы вы в теннисе преуспели? Или просто была беспокойным родителем?

– Конечно, она хотела, чтобы в теннисе были успехи. И слушала каких-то людей, которые говорили, что надо жестко, надо прессовать. Меня так прессовали, что я была в постоянном нервяке, постоянно ощущала давление. А она не понимала этого и считала свой контроль заботой, поэтому чем больше, тем типа лучше. Я ей говорила потом: понимаешь, бывает перебор, бывает недобор, а бывает баланс. Вот у нас был пипец какой перебор. 

И когда на последний «Ролан Гаррос» я приехала без мамы и отыграла его без этого контроля, у меня было такое ощущение свободы, я даже описать не могу. И что вот я с тренером в хороших отношениях, и мы с ним просто сидим общаемся, смеемся – это такая простая вещь, а я не могла поверить, что никто меня за это не отругает.

У меня выработался страх, что я сейчас что-то сделаю не так и меня наругают. Это потом и в моей личной жизни проявлялось, и Сергей, мой муж, до сих пор с этим работает. Он мне говорит: «Ну и что, если что-то будет не так, я тебя что, ругать буду?» А у меня до сих пор мозг так работает иногда. Процентов на 80 уже перестроился, но иногда еще проскакивает, – сказала Жук в интервью Sports.ru.

«За 5 дней на OnlyFans заработала $4500». Интервью нашей чемпионки «Уимблдона»: бросила теннис в 19, сдает машины в США, сделала грудь

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ kyckoba
Ладно, спортс, признаю, мы ошибались, лучше верните философа!
Ну здесь, кстати, хорошая часть интервью: похоже на честный рассказ об изнанке профессии и о проблеме "теннисных" родителей. Это интереснее, чем вопли оскорбленной добродетели и откровения о приставных грудях.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ dimamak10
Маму понять можно почему не разговаривала с ней, столько денег в нее вложила с детства
Ну и обиды Жук можно понять. Рассматривать ребенка как объект инвестиций и требовать от него финансовой отдачи, так себе.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ладно, спортс, признаю, мы ошибались, лучше верните философа!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Муж русский. Происхождение капитала неизвестно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Ну сейчас вроде у нее наступила та свобода, о которой она мечтала, так вернись в теннис. Ты талантливая, совсем еще молодая девушка, некоторых не выгонишь до 40 лет уже с детьми, а тут всего 20 лет, для многих теннис только и начинается. Но я думаю , что здесь обычное, когда природа дала физический талант, но психология осталась где-то в другом месте. Такое рассогласование человеческого организма довольно часто встречается, когда физические способности не соответствуют психике и желаниям. Но жизнь на этом не кончается , найдет себя в другом месте, замуж успела выйти, а раз замуж вышла, дальше уже начинается другая жизнь, дети, семья, все как у всех.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ответ Денис Шмелев
Ну здесь, кстати, хорошая часть интервью: похоже на честный рассказ об изнанке профессии и о проблеме "теннисных" родителей. Это интереснее, чем вопли оскорбленной добродетели и откровения о приставных грудях.
Согласна, просто ее так много, что это уже нездорОво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий