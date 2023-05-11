Чемпионка юниорского «Уимблдона» Жук о лучшем моменте карьеры: «Когда в Индиан-Уэллс мне подогнали «Гелик». И все, я на турнир вообще забила»

Теги Уимблдон юниоры WTA Софья Жук Теннис

Софья Жук в интервью Sports.ru поделилась любимым воспоминанием о карьере.

Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

– Что вам дала победа на юниорском «Уимблдоне»? Это вообще какой-то значимый импульс карьере дает?

– Финансово вообще ничего не дает. Только узнаваемость. Я получила несколько wild card, но не много. На крупные турниры – вообще, по-моему, только две: в Майами в 2017-м (в 2016-м тоже – Sports.ru) и в Индиан-Уэллс, когда я прошла в третий круг в 2018-м. По сути, это просто звание, для профессиональной карьеры ничего не значит.

– Любимое воспоминание о карьере?

– Я бы сказала, Индиан-Уэллс-2018. Я там обыграла Корне и Рыбарикову (единственные в карьере победы над теннисистками топ-40 – Sports.ru). Но главное – мне там подогнали «Гелик» на время турнира. И все, я на турнир вообще забила. И мне надо было быстро отыграть матч и вернуться на парковку, где ждал мой «Гелик». На такой вот эйфории я так расслабилась: даже если проиграю, орите сколько хотите – я от вас уеду на «Гелике». То есть вот стоило мне хоть что-то другое увидеть [кроме теннисной рутины] – и все, у меня пошло. 

Но в матче с Рыбариковой я травмировала надкостницы чуть ли не до трещин. У меня стопы, ахиллы – все опухло, врачи мне говорили сниматься, но я сначала думала, а потом было уже поздно – все равно вышла на матч. Проиграла Коллинс, вернулась в раздевалку, разбинтовала ноги – там все опухшее было. Ну и ладно, думаю – и точно так же села на «Гелик» и поехала в отель.

– Что вам дал теннис? Все-таки это была большая глава вашей жизни, что вы из нее вынесли? 

– Думаю, что без тенниса я бы не выдержала напор обычной жизни, в которую перешла сразу после. По столько часов работать, терпеть, иметь цель, идти к ней – не знаю, смогла ли бы я все это без спорта. Я не знаю ни одну девочку моего возраста, которая имела бы столько, сколько имею я. Потому что многие в обычной жизни – даже отложим спорт – при любом спотыкании просто сдаются.

У меня были моменты, когда все было пипец как ##########, а были, когда я реально спала в машине. В машине в этот момент бензина было только чтобы доехать до заправки, но заправиться мне было не на что, поэтому я просто сидела в машине. И я кормила собаку вместо себя, потому что на себя денег уже не оставалось.

И даже с самого дна я все равно выбиралась наверх без какой-либо помощи. Я никому не звонила, потому что мне тупо некому было позвонить. И я думаю, что это терпение, волю, стойкость перед трудностями мне дал теннис. Меня там обучили такому характеру. Я говорю иногда, что после тенниса мне уже тупо ничего не страшно. Такое типа: ничего, встану, налажу, разберусь, – сказала Жук в интервью Sports.ru.

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5 комментариев

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Евгений Фабиянчук
меркантильная🤷
впрочем, тогда ещё совсем ребёнком была вроде
иногда люди меняются с возрастом, но чаще всё же нет
+2
0
+2
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k_terekhov
Вон блоггеры в 20-23 сотни миллионов зарабатывают. Вряд ли Жук их перебила.
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Бомбардир Ковтун
Соня сегодня отжигает на Спорце. Всех на уши поставила. Как будет gold digger на русском?
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Jesse Boy
Ответ bold
Че за Гель такой? Аж интересно
Гелендваген
0
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