Чемпионка «Уимблдона» Жук о том, что увеличила грудь: «А чего тут стесняться? Мне приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи»

Теги WTA Софья Жук Теннис

Софья Жук в интервью Sports.ru рассказала, почему решила увеличить грудь.

23-летняя Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

– Вы у нас в комментариях говорили, что сделали себе грудь. Как это было?

– Говорила, да. А чего тут стесняться? Честно, история началась с того, что мне как-то под утро приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи, так что этот корсет на мне смотрится просто бомбически. И я проснулась с этой мыслью и тут же ткнула мужа локтем. Он удивился, что я его бужу в такое время: «Чего?» – «Хочу сиськи». – «Да делай что хочешь, поспать только дай».

Я в то же утро записалась на консультацию, она была в пятницу, на ней сразу же назначили операцию на утро понедельника. Мы заплатили кэшем, поэтому операцию поставили сразу. Тут 90 процентов девочек делают сиськи в кредит – тогда ее ставят через несколько месяцев, чтобы ты какую-то часть уже выплатила. А мы все сразу оплатили.

– Сколько стоило?

– $7 400.

– Как восстанавливаются после этой операции?

– Три дня был ад, я не могла ни руки поднять, ничего. Но после трех дней острая боль отошла, остался небольшой дискомфорт. Через неделю я сняла постоперационный топ и стала ходить уже просто в майке. Сначала грудь сидела выше, через несколько месяцев опустилась и села на свое место. И стала мягкой. Я даже не ожидала.

– Есть стереотип, что искусственная грудь не такая эластичная, как натуральная.

– Это зависит от врача и от имплантов. Я очень благодарна своему врачу, потому что мне грудь очень придала уверенности. Я стала носить наряды, которые красиво смотрятся именно с большой грудью. И шрамов не видно вообще, даже если смотреть на грудь снизу, потому что она опустилась и полностью скрыла шрамы. Швы тоже рассосались сами.

– Сколько у вас комплектов белья?

– Да немного. 10-12. В жизни я лифчики не ношу, то есть комплекты у меня только для съемок. Ну реально неудобно! И очень много есть одежды красивой с вырезами и разрезами, под которую лифчики не надевают. Хотя американки так делают. Я смотрю на них и думаю: ну вообще, – сказала Жук в интервью Sports.ru.

«За 5 дней на OnlyFans заработала $4500». Интервью нашей чемпионки «Уимблдона»: бросила теннис в 19, сдает машины в США, сделала грудь

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35 комментариев

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Ебздрогыч
Весь мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты,
И засияют, словно стразы улыбки и сведут мосты,
Сойдутся наши берега, ты станешь мне родным и близким,
Растает лед, сойдут снега, когда себе я вставлю сиськи
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Доминик
спортс откопал золотую жилу, точнее большие сиськи. Интервью было большое, так что на неделю новостей хватит )) А вообще печально, когда готовы продать душу дьяволу за кликбейты.
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Stas Salesov
Не увеличила грудь, а усилила свои морали
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Brokkoli
Так сначала надо грудь увеличить потом на онлифанс или наоборот
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MironSM84
Зачем это?За что я заслужил это?
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Pavel Matveenko
Побольше титек! Больших и маленьких, стоячих и висячих! С хрустящими, как на морозе, сосками. Мир, не побоюсь этого слова, труд, май!
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-1
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selso99
🤦🤦🤦
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scorp19
Лучшая новость что я здесь читал за последнее время
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Магнат
Понятия не имею, кто это. Понятия не имею, что за интервью и комментарии. Абсолютно не интересует её грудь ни до, ни после. Даже гуглить не буду. Всего ей хорошего!
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Alar
Без визуального контента тема в новости не раскрыта до конца.
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Андрей Судалин
Ответ Доминик
спортс откопал золотую жилу, точнее большие сиськи. Интервью было большое, так что на неделю новостей хватит )) А вообще печально, когда готовы продать душу дьяволу за кликбейты.
Так она имела непосредственное отношение к теннису, не какая-то там итальянская эскортница, от нагрузок которой у Берреттини мышцы живота болят. Это же просто суперзолотая жила.
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Verhovn
Муж дал добро на сисяндры 😄
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Stas Salesov
Не увеличила грудь, а усилила свои морали
Сильные морали
+4
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Артем Котельников
Ответ DosSantosAveiro
Интересно, придет ли в комментарии?))
У нее бан кончился вроде, так что может быть)
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maks44
Блин, ну а фото где?
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Кавабунга Шреддоголовый
А не приснилось, что на чьем-то кукане сидишь?
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Booligan
Давайте петицию напишем, чтобы она на онлифанс всё остальное показала. Мне в общем пофиг, но как бы сказали психоаналитики она прямо кричит об этом, чтобы её уломали, жалко, если усилия пропадут даром. А там и вебкам недалеко, хоть будет нормально зарабатывать, а не 4500
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hett
а они ведь лопаются от физнагрузки🤦‍♂️
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Светлана М
Ну, если приснилось, что ж тут поделаешь...
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Александр Максаков
Чемпионка Уимблдона - звучит гордо. Юниорского - уже как-то не кликбэйтно)
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Jefri AG
А если ей приснится что она летает как Супермен, то что она тогда сделает, страшно представить) И как-то немного странно слышать слово "сиськи" от девушки... ещё бы "буфера" сказала)
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Мишаня Кашников
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А не приснилось, что на чьем-то кукане сидишь?
сейчас она прилетит в комментарии и тебе хана 😁
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Дмитрий Джи
Ответ Mitya26
Вот жучара!
жучок-наделал себе сисëк
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Scratch_wzp
Зашёл по ошибке на сайт Maxim.
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Фан Рубина
Ну да, не пошло с игрой в маленькие мячики - решила поиграть большими.

З.Ы. А корсет в итоге купила?
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