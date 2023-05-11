Чемпионка «Уимблдона» Жук о том, что увеличила грудь: «А чего тут стесняться? Мне приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи»

Софья Жук в интервью Sports.ru рассказала, почему решила увеличить грудь.

23-летняя Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

– Вы у нас в комментариях говорили, что сделали себе грудь. Как это было?

– Говорила, да. А чего тут стесняться? Честно, история началась с того, что мне как-то под утро приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи, так что этот корсет на мне смотрится просто бомбически. И я проснулась с этой мыслью и тут же ткнула мужа локтем. Он удивился, что я его бужу в такое время: «Чего?» – «Хочу сиськи». – «Да делай что хочешь, поспать только дай».

Я в то же утро записалась на консультацию, она была в пятницу, на ней сразу же назначили операцию на утро понедельника. Мы заплатили кэшем, поэтому операцию поставили сразу. Тут 90 процентов девочек делают сиськи в кредит – тогда ее ставят через несколько месяцев, чтобы ты какую-то часть уже выплатила. А мы все сразу оплатили.

– Сколько стоило?

– $7 400.

– Как восстанавливаются после этой операции?

– Три дня был ад, я не могла ни руки поднять, ничего. Но после трех дней острая боль отошла, остался небольшой дискомфорт. Через неделю я сняла постоперационный топ и стала ходить уже просто в майке. Сначала грудь сидела выше, через несколько месяцев опустилась и села на свое место. И стала мягкой. Я даже не ожидала.

– Есть стереотип, что искусственная грудь не такая эластичная, как натуральная.

– Это зависит от врача и от имплантов. Я очень благодарна своему врачу, потому что мне грудь очень придала уверенности. Я стала носить наряды, которые красиво смотрятся именно с большой грудью. И шрамов не видно вообще, даже если смотреть на грудь снизу, потому что она опустилась и полностью скрыла шрамы. Швы тоже рассосались сами.

– Сколько у вас комплектов белья?

– Да немного. 10-12. В жизни я лифчики не ношу, то есть комплекты у меня только для съемок. Ну реально неудобно! И очень много есть одежды красивой с вырезами и разрезами, под которую лифчики не надевают. Хотя американки так делают. Я смотрю на них и думаю: ну вообще, – сказала Жук в интервью Sports.ru.

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