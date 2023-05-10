Рууд о втором корте в Мадриде: «Невозможно как следует ударить по мячу, когда в полуметре от тебя стоит линейный. Чувствуешь себя как в клетке»

Каспер Рууд высказался о разнице в размере кортов и пространстве за задней линией.

«Некоторые корты в туре меньше или больше остальных, речь не о размере стадиона, а о пространстве за задней линией. Есть пара кортов, которые, на мой взгляд, маловаты.

И есть такие игроки, как я или, например, Даниил Медведев. На прошлой неделе мы играли в Мадриде, и центральный корт там очень большой, а на втором мы с Даниилом принимали, стоя очень близко к линейным. Иногда из-за этого немного сложно.

Невозможно как следует ударить по мячу, когда в полуметре от тебя стоит линейный. Чувствуешь себя как в клетке.

Конечно, это отчасти наша вина, потому что мы сами решили стоять так далеко. Думаю, мы оба считаем, по крайней мере я, что так выигрываем больше очков, чем стоя в корте. Вот почему мы так делаем. Некоторым игрокам нравится стоять в корте при любых обстоятельствах.

На грунте мне нравится принимать за задней линией. Так у меня больше времени, и я могу мощно ответить. Но еще это доставляет проблем в игре с соперниками, которым нравится серв-энд-воллей или которые могут сделать дропшот сразу после подачи. Тогда стоять далеко рискованно.

Мне кажется, если я сыграю сто очков, принимая за задней линией, и сто очков, принимая в корте, то больше выиграю в первом случае. Такая у меня точка зрения.

В Риме все должно быть в порядке. Здесь большие корты. Они построены под классических грунтовиков, с учетом того, какие у них удары и насколько глубоко они стоят.

Думаю, на этой неделе все будет в порядке».

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