Медведев отказывался играть, пока зрители не «заткнутся», и жаловался на размеры корта в Мадриде

Теги ATP Mutua Madrid Open Карлос Бернардес Аслан Карацев Даниил Медведев судьи Теннис

Даниил Медведев отказывался продолжать матч, пока зрители на корте не станут тише.

Медведев играет с Асланом Карацевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

При счете 1:3 на тай-брейке первого сета он не успел ответить на удар Карацева, а потом догнал мяч и ударил им в борт. Трибуны загудели.

Медведев сел на свою скамейку и сказал судье на вышке Карлосу Бернардесу: «Когда заткнутся, я вернусь».

Бернардес ответил: «Они не гудят, когда ты на корте. Обещаю, я что-нибудь скажу».

В итоге Медведев проиграл тай-брейк 1:7. После сета к Медведеву вышел супервайзер, и он пожаловался на размер корта.

«Это второй корт турнира. Вчера я принимал и мог выбирать позицию. А когда я принимаю на втором корте турнира, у меня возникают дополнительные препятствия – хотя я вторая ракетка мира (на самом деле третья – Sports.ru). Я просто не могу отойти подальше.

Разве это нормально? Нормально, что ATP разрешает играть в условиях, которые создают препятствия игрокам?»

Медведеву объяснили, что корт соответствует всем требованиям, на что он сказал: «Для меня не соответствует. А я игрок. И я не понимаю, почему в четвертом круге «Мастерса» мне создают дополнительные препятствия».

В эфире показали графику, что сегодня Медведеву приходится принимать почти на два метра ближе к задней линии, чем во вчерашнем матче с Александром Шевченко.

Медведев + трибуны в Мадриде = драма! Даниил саркастично просил шума и кланялся в битве с талантливым Шевченко

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волк
Давно жду, когда АТП увеличит все корты, чтобы Даня мог дальше уходить на приеме
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Там надо не на размер корта жаловаться, а на кое-что другое %)))))
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Ялышева
Может как теннисист Даниил и хороший, но как человек - не очень. Ну если проигрывай достойно, не истери. Вроде взрослый человек, а ведёт себя как избалованный ребёнок
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ell
Не надо хейтить Даню,ну такой человек,не обязан всем нравится,я скажем,за него не болею никогда из-за его провокаций в первую очередь,и делает он это частенько специально,но смотреть на его игру интересно,не пресно.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Как же Даня некрасиво себя ведет, глядя на него испытываешь испанский стыд. К примеру, Андрей Рублев не редко психует когда проигрывает, но он злится на себя за это, а не устраивает такие вот отвратные спектакли когда все вокруг виноваты.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Теннисист он отличный, но вот его поведение не меняется из года в год. Как был отморозком, так и остался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana5
Когда же закроют рот Медведеву? Реально неудобно за него и это мягко сказано
+18
-17
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aporte14
Началось нытьё
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Против Зверева победил - извинился. Карацеву проиграл - воды в рот набрал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пашу
Интересно, Даня думал, что супервайзер быстренько уберет рекламные щиты, раздвинет трибуны и насыпет пару метров грунта дополнительно? Какой смысл вызова супервайзера, кроме затяжки времени и выплеска эмоций?
Даниил всегда требует от всех уважения, извинений за трос и т.д., при этом сам ведет себя неуважительно прежде всего к своим соперникам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
пора уже поработать как-то над позицией для приема, странно, что они с тренером не уделяют этому внимание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosset
греки оккупировали центральный корт в вечернюю сессию, только не говорите об этом Примадонне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Надо соорудить на всех кортах отдельную зону для приема подач. Метрах в 20 от задней линии. Специально для Медведева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maSha
Ответ Lana5
Когда же закроют рот Медведеву? Реально неудобно за него и это мягко сказано
Если его закроют, что сей сайт писать-то будет? "Карацев выбыл...Карацев выбыл...Карацев выбыл..." круглый год? Сегодня Аслан красавец, мощь и пушка, но таким он пробудет отсилы месяц, а дальше карета превратится в тыкву. Опять на год. Даня - явление мирового спорта вне зависимости от чьих-то симпатий и антипатий. Джимми Коннерс тоже многим не нравился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий