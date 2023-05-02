Медведев отказывался играть, пока зрители не «заткнутся», и жаловался на размеры корта в Мадриде

Даниил Медведев отказывался продолжать матч, пока зрители на корте не станут тише.

играет с за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

При счете 1:3 на тай-брейке первого сета он не успел ответить на удар Карацева, а потом догнал мяч и ударил им в борт. Трибуны загудели.

Медведев сел на свою скамейку и сказал судье на вышке : «Когда заткнутся, я вернусь».

Бернардес ответил: «Они не гудят, когда ты на корте. Обещаю, я что-нибудь скажу».

В итоге Медведев проиграл тай-брейк 1:7. После сета к Медведеву вышел супервайзер, и он пожаловался на размер корта.

«Это второй корт турнира. Вчера я принимал и мог выбирать позицию. А когда я принимаю на втором корте турнира, у меня возникают дополнительные препятствия – хотя я вторая ракетка мира (на самом деле третья – Sports.ru). Я просто не могу отойти подальше.

Разве это нормально? Нормально, что разрешает играть в условиях, которые создают препятствия игрокам?»

Медведеву объяснили, что корт соответствует всем требованиям, на что он сказал: «Для меня не соответствует. А я игрок. И я не понимаю, почему в четвертом круге «Мастерса» мне создают дополнительные препятствия».

В эфире показали графику, что сегодня Медведеву приходится принимать почти на два метра ближе к задней линии, чем во вчерашнем матче с Александром Шевченко.

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