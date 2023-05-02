Медведев проиграл пятый матч за сезон

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев уступил Аслану Карацеву в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(1), 4:6.

Для третьей ракетки мира это пятое поражение в сезоне. В 2023-м на всех турнирах он выиграл минимум по два матча.

На этой неделе Карацев занимает 121-е место в рейтинге. Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-100 впервые с сентября 2022-го. Тогда это был Стэн Вавринка.

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13 комментариев

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Доминик
А сколько было побед для полноты информации энина конечно не скажет. Гуглите сами 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Андрей
Потрясающе на самом деле)
+4
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+3
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Olga.t
Ответ Marik5
когда выигрывает медведев, то дифирамбы поёт соперникам и извиняется и шутки шутит, а как проигрывает такую кислую мину делает и скуп на слова сразу))
Нормальная реакция человека, не скрывающего свои эмоции.
+5
-2
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Alex Ell
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Опять ты своими примитивными оскорблениями,детские передергивание фамилии,зачем-то ставишь акцент на его греко-русском происхождение,в оскорбительной же манере.
Сам каких корней будешь?Полу…..
Не стыдно?
+4
-2
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S.Graf
В цифрах всё выглядит не очень. Но вот если присмотреться, то ситуация выглядит несколько иначе.
1. Даня уже защитил все(!) прошлогодние грунтовые очки. А впереди ещё Рим и РГ.
2. Через матч ему светил CЦыцыпасс. Хоть полугрек сейчас не в лучшей форме, но и Даня пока не готов выносить его на грунте. Вдобавок, у мыCЦлителя такая халявная сетка, и уже 2й Мастерс подряд.
3. Аслан хоть и не лучший друг (как Рублёв), но всё же они вместе Кубок Дэвиса брали. Ни дополнительные очки, ни + к уверенности, ему не помешают.
Если сложить всё вместе, то сегодняшний результат выглядит не таким уж и неожиданным. Что, впрочем, нисколько не умаляет трудовую победу Карацева.
ятд
+1
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Алексей Латышов
Ответ Доминик
А сколько было побед для полноты информации энина конечно не скажет. Гуглите сами 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
34.)
+2
-1
+1
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S.Graf
Комментарий удален пользователем
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Olga.t
Ответ Alarich105
Хорошо, что проиграл
Кому хорошо?
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Дима Миронов
Ответ kyckoba
Что он скинет?
скиснет
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