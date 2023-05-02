Медведев проиграл пятый матч за сезон
Даниил Медведев уступил Аслану Карацеву в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(1), 4:6.
Для третьей ракетки мира это пятое поражение в сезоне. В 2023-м на всех турнирах он выиграл минимум по два матча.
На этой неделе Карацев занимает 121-е место в рейтинге. Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-100 впервые с сентября 2022-го. Тогда это был Стэн Вавринка.
Сам каких корней будешь?Полу…..
Не стыдно?
1. Даня уже защитил все(!) прошлогодние грунтовые очки. А впереди ещё Рим и РГ.
2. Через матч ему светил CЦыцыпасс. Хоть полугрек сейчас не в лучшей форме, но и Даня пока не готов выносить его на грунте. Вдобавок, у мыCЦлителя такая халявная сетка, и уже 2й Мастерс подряд.
3. Аслан хоть и не лучший друг (как Рублёв), но всё же они вместе Кубок Дэвиса брали. Ни дополнительные очки, ни + к уверенности, ему не помешают.
Если сложить всё вместе, то сегодняшний результат выглядит не таким уж и неожиданным. Что, впрочем, нисколько не умаляет трудовую победу Карацева.
ятд