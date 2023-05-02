Медведев проиграл пятый матч за сезон

уступил в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(1), 4:6.

Для третьей ракетки мира это пятое поражение в сезоне. В 2023-м на всех турнирах он выиграл минимум по два матча.

На этой неделе Карацев занимает 121-е место в рейтинге. Медведев проиграл сопернику из-за пределов топ-100 впервые с сентября 2022-го. Тогда это был .

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