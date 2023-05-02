Карацев обыграл Медведева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Даниил Медведев Теннис

Аслан Карацев победил Даниила Медведева в четвертом круге в Мадриде – 7:6(1), 6:4.

Счет в личных встречах на уровне ATP стал 2:1 в пользу Карацева (в профессиональном туре в целом он ведет 4:1).

Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл шесть матчей подряд – впервые с января 2022-го.

Карацев прервал серию из трех поражений от соперников от топ-10. Прошлая победа была в Риме в 2021-м – тоже над Медведевым. Его баланс в матчах с соперниками этого уровня стал 6:7.

Теперь он поборется с Тэйлором Фрицем или Чжичжэнем Чжаном.

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8 комментариев

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TiNO
Все-таки хорошо, что Аслан вновь начал работать с Яцыком. И вернулся к своей лучшей форме. Почаще бы так! Последние матчи очень порадовали.
+4
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инок
Карацева с победой! Аслан понимал, что его возможность обыграть Даню только на этом покрытии могла реализоваться. Сумасшедшая концентрация и работоспособность - ключ к победе в этой игре.
+4
-1
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S.Graf
Оба российских дерби прошли по схожему сценарию, и завершились с одинаковым счётом (если не принимать во внимание счёт тай-брейков)
любопытно
+1
0
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dimon 2.0
для медведя пришла беда откуда не ждали ) от своих
+2
-2
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Da prozecutor
Жостка
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Александр Куприянов
Карацев прервал серию из трех поражений от соперников от топ-10. Прошлая победа была в Риме в 2021-м – тоже над Медведевым. Его баланс в матчах с соперниками этого уровня стал 6:7.

Крутая статата на самом деле, надеюсь желание играть у Аслана подольше задержится
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Ben Shelton
карьера Карацева - чистые всплески тогда, когда никто уже никто не верит и не ждёт
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daiv18
4-1, агрессивный атакующий теннис против контратакующего. Пиковый Вавринка/Джокович на минималках. Получается сейчас он хозяин медведя на кортах
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