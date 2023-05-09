Алекс Корретха: «Не ожидал, что Надаль пропустит «Мастерс» в Риме»

Алекс Корретха прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

«Нужно подождать, осталось немного времени. Я думал, он, возможно, захочет сыграть несколько матчей на неделе перед «Ролан Гаррос», но не ожидал, что снимется с Рима.

Я был удивлен, когда он снялся с «Мастерса» в Мадриде, но в этот раз все говорили, что он тренируется и с ним все в порядке. Но он, к сожалению, снялся, и это значит, что ему нужно больше времени.

Думаю, он может войти в ритм за несколько матчей. Я не переживаю по поводу игровой практики, меня больше волнует физическое состояние – как он будет восстанавливаться после матчей? Не от этой травмы, а от других, которые могут возникнуть.

Когда ты так долго не играешь, случиться может что угодно. Надеюсь, он сможет заранее подготовиться к турниру, потому что если он сыграет на «Ролан Гаррос» два-три матча по 2-3 часа...

Он точно способен подготовиться, это же Рафа».

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