Мойя о возвращении Надаля: «Ему больно пропускать такие турниры, как Мадрид, Монте-Карло или Барселона, но нашей целью остается «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Карлос Мойя Ролан Гаррос ATP Теннис

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о шансах испанца выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Времена тяжелые, потому что Рафаэль – настоящий зверь на грунте, и это его любимое время года. Ему больно пропускать такие турниры, как Мадрид, Монте-Карло или Барселона.

Но нашей целью остается «Ролан Гаррос». Понятно, что подготовка не будет идеальной. Но это Рафаэль Надаль, от него всегда можно ожидать лучшего».

А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

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13 комментариев

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Korendos
Я бы хотел, чтобы Надаль играл до 40 лет. Он и так долго играет.
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Юрий Шептухин
Ответ Канонир35
Комментарий удален пользователем
Смаковать там нечего, ну и преувеличивать не надо люди пенсионеры почти, а то припомнят очередное фееричное выступление Рафы на итоговом.
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Юрий Шептухин
Интрига возвращается, Рафа пройдет как по маслу на РГ. Новаку рано расслабился надо брать Уим.
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Dikki Shelton
Рафаэль способен на то что больше никому не по силам. Выиграть в этом году РГ будет невероятно сложно. Практически ему нужно совершить чудо. Но он сделает это в этом году, и в следующем тоже.👌.
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Канонир35
Комментарий удален пользователем
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sashati
А Рим значит будет!
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Евгений Фабиянчук
канонирка потёр свой коммент)) страх - движущая сила эволюции
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Del-28
Если и в этом году Надаль выиграет на РГ, то это будет действительно нечто выдающимся.
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sashati
Ответ Евгений Фабиянчук
на РГ будет вынос тел от Рафулика, скриньте, если хотите)
А кто этот умелый герой?) Нет таких..
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Юрий Шептухин
Ответ Dikki Shelton
Рафаэль способен на то что больше никому не по силам. Выиграть в этом году РГ будет невероятно сложно. Практически ему нужно совершить чудо. Но он сделает это в этом году, и в следующем тоже.👌.
Рафаэль способен на то что больше никому не по силам- это как минимум спорно, если только под тем подразумевается рекорд по кол-ву РГ.
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bobodo12
Ответ Канонир35
Комментарий удален пользователем
Вообще-то ещё Люка Ван Аш был обыгран в Бане. Так что 2 победы на грунте!
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Юрий Шептухин
Ответ sashati
А Рим значит будет!
Скорей всего да , очень грамотная тактика опробованная в прошлом году , на опыте неудачного 2021, Рим тренировка РГ - титул. У команды Новака опять сбой , да там и тренерский штаб не рулит все решения за Новаком к сожалению, это уже принесло к паре тройке потерянных титулов, Новак видимо твердолобый до ужаса поэтому вместо тренера спарринг партнер Иванишевич.
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