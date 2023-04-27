Мойя о возвращении Надаля: «Ему больно пропускать такие турниры, как Мадрид, Монте-Карло или Барселона, но нашей целью остается «Ролан Гаррос»

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о шансах испанца выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Времена тяжелые, потому что Рафаэль – настоящий зверь на грунте, и это его любимое время года. Ему больно пропускать такие турниры, как Мадрид, Монте-Карло или Барселона.

Но нашей целью остается «Ролан Гаррос». Понятно, что подготовка не будет идеальной. Но это Рафаэль Надаль, от него всегда можно ожидать лучшего».

А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

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