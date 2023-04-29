Тони Надаль: «Рафаэль сыграет в Париже»

прокомментировал состояние , который планирует возвращение после травмы бедра.

«Он бы хотел сейчас выступать, но до этого осталось недолго.

Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его устремлений на « ».

И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас он хочет восстановиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис».

Надаль на грунте – зверь, которых в истории еще не было. Демонстрируем цифрами

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