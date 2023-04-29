Тони Надаль: «Рафаэль сыграет в Париже»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Тони Надаль Теннис

Тони Надаль прокомментировал состояние Рафаэля, который планирует возвращение после травмы бедра.

«Он бы хотел сейчас выступать, но до этого осталось недолго.

Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его устремлений на «Ролан Гаррос».

И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас он хочет восстановиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис».

Надаль на грунте – зверь, которых в истории еще не было. Демонстрируем цифрами

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4 комментария

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Nikolay Stavrogin
Ответ Вегетарианец_
С Рафулей все давно понятно - его маниакальное стремление выигрывать чашечки стоит в его пирамиде потребностей гораздо выше его собственного здоровья, семьи и друзей. Ну, ок, раз он так сильно хочет уйти из спорта инвалидом - пускай играет.
В этом плане было забавно пару лет назад слышать от Рафы, что Новак "одержим" победами)).
Тот редкий случай, когда маска "джентельмена" слетела, явилось нутро)
А потом случилась вакцинация и мир увидел, кто одержим, а у кого принципы и убеждения на первом месте
+8
-4
+4
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Вегетарианец_
С Рафулей все давно понятно - его маниакальное стремление выигрывать чашечки стоит в его пирамиде потребностей гораздо выше его собственного здоровья, семьи и друзей.
Ну, ок, раз он так сильно хочет уйти из спорта инвалидом - пускай играет.
+6
-5
+1
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Dikki Shelton
Дай Бог что так и будет дядя Тони. Ждем возвращения Рафы. Уверен что он будет бороться до конца и вновь проявит все свои лучшие качества . 💪✌👍.
+4
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Александр Миллер
Ответ Вегетарианец_
С Рафулей все давно понятно - его маниакальное стремление выигрывать чашечки стоит в его пирамиде потребностей гораздо выше его собственного здоровья, семьи и друзей. Ну, ок, раз он так сильно хочет уйти из спорта инвалидом - пускай играет.
тогда уж ниже
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