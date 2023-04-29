Тони Надаль: «Рафаэль сыграет в Париже»
Тони Надаль прокомментировал состояние Рафаэля, который планирует возвращение после травмы бедра.
«Он бы хотел сейчас выступать, но до этого осталось недолго.
Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его устремлений на «Ролан Гаррос».
И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас он хочет восстановиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис».
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Тот редкий случай, когда маска "джентельмена" слетела, явилось нутро)
А потом случилась вакцинация и мир увидел, кто одержим, а у кого принципы и убеждения на первом месте
Ну, ок, раз он так сильно хочет уйти из спорта инвалидом - пускай играет.